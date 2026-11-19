LIDER opozicije Aleksandar Vučić, poručio je predstavnicima Studentske liste da su isti kao Kurtijevo Samoopredeljenje.

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- Hvala vam što niste izabrali nijednog drugog potpredsednika iz bilo koje druge političke stranke, što niste prihvatili ideju da predstavnici manjina sede za ovim stolom, nego vi imate svoje. Znate ko koristi taj argument? Isti kao i vi. Potpuno isti. Neće da izabere predstavnike Srpske liste kojih je 9. Devedeset posto predstavnika srpskog naroda glasa za Srpsku listu. On izabere onog jednog gde mu nakarika glasove. Isto to radi i Aljbin Kurti. Potpuno isto. Vi ste kopi-pejst Aljbina Kurtija. Sve što radi Aljbin Kurti, radite i vi. Apsolutno isto. Ovo je uporedno-pravna analiza unutar jedne zemlje. Hvala vam još jednom na tome što ste postavili razliku između onih koji slede principe gospodina Kurtija i onih koji slede istinske demokratske principe. Mi ćemo nastaviti da se borimo za demokratiju, da se borimo za pravo glasa običnog i slobodnog naroda, ne tajkuna koji će da predstavljaju vas i u vladi, kao što vas predstavljaju i u Narodnoj skupštini, i očigledno je, biće i na svim drugim mestima. Mi ćemo biti glas naroda, borićemo se za ljude, i uprkos svim vašim upozorenjima, opomenama, kaznama - rekao je Vučić.

Podsetimo, danas se održava treći dan Konstitutivne sednice Skupštine Srbije tokom koje je Aleksandar Čupić izabran za predsednika Srkupštine Srbije.