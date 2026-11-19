KAKO KINA VIDI ISTORIJSKI SUSRET TRI SVETSKE SILE: „Događaj koji će ući u istoriju“
SASTANAK ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa bio je više od puke razmene govora, uključivao je pravu diskusiju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Istovremeno, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji ocenio je sastanak kao istorijski događaj.
-Razgovor je bio prilično otvoren. Kao što je predsednik napomenuo, bila je to neplanirana diskusija – ne samo razmena govora, već razmatranje tačaka pokrenutih tokom njihovih obraćanja, rekao je Peskov novinarima, govoreći o razgovoru koji je održan.
Trojica lidera dotakli su se sukoba u Ukrajini tokom trilateralnog sastanka, napominjući da sve strane žele njegov završetak, istakao je Peskov.
-Naravno, to (sukob u Ukrajini) je pomenuto. Poenta je da svi žele da se on završi – a to želi i Rusija, rekao je Peskov novinarima.
Peking: Istorijski susret
Prvi susret lidera Kine, Rusije i Sjedinjenih Država od velikog je značaja – to je događaj koji će ući u istoriju, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji nakon samita APEK-a u Šendženu.
„Ovo je prvi put u istoriji da su se šefovi ove tri države (Kine, Rusije i SAD) sastali, to je od velikog značaja i ima dubok uticaj – reč je o prelomnom događaju koji će ući u istoriju”, ocenio je Vang Ji.
Trilateralni samit lidera Rusije, Kine i SAD protekao je u otvorenoj i prijateljskoj atmosferi, a rezultat je postizanje niza sporazuma, naglasio je kineski ministar.
SAD: Putin, Si Đinping i Tramp preuzeli bezbednosne obaveze
Predsednik Rusije, lider Kine Si Đinping i šef Bele kuće Donald Tramp vodili su detaljan razgovor o međunarodnoj situaciji i strateškoj stabilnosti tokom sastanka održanog na marginama samita APEK-a u Šendženu, saopštila je Bela kuća.
-Šefovi triju država obavili su temeljnu razmenu mišljenja o trenutnoj međunarodnoj situaciji i izrazili posvećenost očuvanju strateške stabilnosti i međunarodne bezbednosti, navodi se u deklaraciji koju je objavila američka vlada.
Nakon trilateralnog samita u Šendženu, Bela kuća je izdala saopštenje u kojem se, između ostalog, ističe da su Rusija, Kina i Sjedinjene Države postigle dogovor o pokretanju dijaloga o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja naoružanja.
-Lideri triju država ponovo su potvrdili da se nuklearni rat ne može dobiti i da nikada ne sme biti vođen. Tri zemlje će voditi dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja, saopštila je Bela kuća, citirajući deklaraciju o kojoj su se tri lidera usaglasila.
Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održan je u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra. APEK okuplja 21 zemlju iz azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju. Po završetku samita objavljena je zajednička deklaracija.
(sputnikportal.rs)
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