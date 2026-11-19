SASTANAK ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa bio je više od puke razmene govora, uključivao je pravu diskusiju, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/AP

Istovremeno, kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji ocenio je sastanak kao istorijski događaj.

-Razgovor je bio prilično otvoren. Kao što je predsednik napomenuo, bila je to neplanirana diskusija – ne samo razmena govora, već razmatranje tačaka pokrenutih tokom njihovih obraćanja, rekao je Peskov novinarima, govoreći o razgovoru koji je održan.

Trojica lidera dotakli su se sukoba u Ukrajini tokom trilateralnog sastanka, napominjući da sve strane žele njegov završetak, istakao je Peskov.

-Naravno, to (sukob u Ukrajini) je pomenuto. Poenta je da svi žele da se on završi – a to želi i Rusija, rekao je Peskov novinarima.

Peking: Istorijski susret

Prvi susret lidera Kine, Rusije i Sjedinjenih Država od velikog je značaja – to je događaj koji će ući u istoriju, izjavio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji nakon samita APEK-a u Šendženu.

„Ovo je prvi put u istoriji da su se šefovi ove tri države (Kine, Rusije i SAD) sastali, to je od velikog značaja i ima dubok uticaj – reč je o prelomnom događaju koji će ući u istoriju”, ocenio je Vang Ji.

Trilateralni samit lidera Rusije, Kine i SAD protekao je u otvorenoj i prijateljskoj atmosferi, a rezultat je postizanje niza sporazuma, naglasio je kineski ministar.

SAD: Putin, Si Đinping i Tramp preuzeli bezbednosne obaveze

Predsednik Rusije, lider Kine Si Đinping i šef Bele kuće Donald Tramp vodili su detaljan razgovor o međunarodnoj situaciji i strateškoj stabilnosti tokom sastanka održanog na marginama samita APEK-a u Šendženu, saopštila je Bela kuća.

-Šefovi triju država obavili su temeljnu razmenu mišljenja o trenutnoj međunarodnoj situaciji i izrazili posvećenost očuvanju strateške stabilnosti i međunarodne bezbednosti, navodi se u deklaraciji koju je objavila američka vlada.

Nakon trilateralnog samita u Šendženu, Bela kuća je izdala saopštenje u kojem se, između ostalog, ističe da su Rusija, Kina i Sjedinjene Države postigle dogovor o pokretanju dijaloga o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja naoružanja.

-Lideri triju država ponovo su potvrdili da se nuklearni rat ne može dobiti i da nikada ne sme biti vođen. Tri zemlje će voditi dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja, saopštila je Bela kuća, citirajući deklaraciju o kojoj su se tri lidera usaglasila.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održan je u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra. APEK okuplja 21 zemlju iz azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju. Po završetku samita objavljena je zajednička deklaracija.

(sputnikportal.rs)

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