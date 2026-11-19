Legenda oduševljena mladim Srbinom: „Podseća me na Benzemu i Aguera, ima talenat, glavu i srce“
Tehnički direktor Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić govorio je za belgijski „L’Avenir“ o velikom potencijalu Mihajla Cvetkovića, 19-godišnjeg napadača Anderlehta, koji dobija sve značajniju ulogu u seniorskoj reprezentaciji Srbije.
Stojić ne krije oduševljenje kvalitetima mladog fudbalera, a posebno ističe njegovu kombinaciju talenta, mentalne snage i karaktera.
- Talenta ima, to je sigurno. Ali, kao što je kod nas slučaj sa Đokovićem, kada uspeš da spojiš glavu i srce, postaješ šampion. Upravo to Mihajlo ima – talenat, glavu i srce. Sve troje - rekao je Stojić.
Mladog napadača imao je priliku bolje da upozna tokom kvalifikacionog turnira za Evropsko prvenstvo do 19 godina, na kojem je Srbija odmerila snage sa Portugalijom, Engleskom i Poljskom i osvojila sedam od mogućih devet bodova.
- Nisam mnogo poznavao tu selekciju. Otputovao sam sa ekipom i proveli smo deset dana zajedno. Mihajlo je bio izuzetan, ne samo zbog fudbalskog kvaliteta već i zbog mentaliteta. On je pravi lider.
Protiv Engleske, koja gotovo dve godine nije izgubila utakmicu i koja je imala igrače poput Njonija, Ngumohe i Daumana, bio je najbolji na terenu. Postigao je gol, ali ga je bilo svuda. U pojedinim trenucima nalazio se čak i na poziciji desnog beka - prisetio se Stojić.
Utisak koji je Cvetković ostavio bio je toliko snažan da ga je funkcioner FSS uporedio sa dvojicom vrhunskih svetskih napadača.
- Rekao sam tada da me podseća na Karima Benzemu ili Serhija Aguera. Ono što ga izdvaja od drugih jeste i stalna želja za napretkom. Jedna od mojih omiljenih izreka glasi: „Ko ne napreduje, taj nazaduje“ - istakao je Stojić.
Cvetković je u međuvremenu počeo da opravdava očekivanja i na seniorskoj međunarodnoj sceni. Posebno se istakao 4. oktobra, kada je postigao pogodak protiv Holandije u Ajndhovenu, u porazu Srbije rezultatom 2:1.
- Verujte mi, već je pokazao u reprezentaciji šta može. Protiv Holandije je u oktobru postigao prelep gol glavom. Žrtvuje se za ekipu, ne gubi loptu, odlično koristi telo i svojim kretanjem daje ekipi prostor da diše.
Kao agent imao sam priliku da godinama radim sa igračima poput Dada Prša, Luja Sae i Đibrila Sisea. Kada ga uporedim sa njima, to je otprilike isti nivo — ocenio je tehnički direktor FSS.
Stojića sa Anderlehtom povezuju i profesionalne i lične uspomene, budući da je učestvovao u realizaciji transfera nekoliko srpskih fudbalera u belgijski klub.
- Veoma mi je drago zbog Anderlehta što ima takvog igrača, jer je to ipak moj bivši klub. Mihajlo nastavlja tradiciju Mitrovića, Jovanovića i Jestrovića. U Aleksandrovom slučaju uspeo sam da rešim situaciju zahvaljujući dobrim odnosima sa oba kluba - rekao je Stojić.
Posebnu pažnju belgijskih novinara privuklo je njegovo ranije poređenje Cvetkovića sa Aleksandrom Mitrovićem, najboljim strelcem u istoriji reprezentacije Srbije. Stojić je zato dodatno objasnio na šta je mislio kada je govorio o kompletnijem napadačkom profilu mladog fudbalera.
- Obožavam Aleksandra, i kao fudbalera i kao čoveka. Nijednog trenutka nisam želeo da umanjim njegove kvalitete. On je najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije i pravi kapiten.
Ono što sam želeo da kažem jeste da u modernom fudbalu ima manje centaršuteva nego ranije. Mitrović je izuzetan kada je reč o čuvanju lopte i igri telom. Danas napadač mora da bude sposoban da igra po čitavoj širini napada – u sredini, desno i levo.
Cvetković bez problema može da pokrije sve tri pozicije. U tom smislu je nešto kompletniji, što nimalo ne umanjuje Mitrovićeve kvalitete. Mihajlo više odgovara današnjem fudbalu. Njegov profil bi, na primer, više odgovarao španskom fudbalu - zaključio je Stojić.
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