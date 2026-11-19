ALEKSANDAR Vučić, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" je tokom svog izlaganja dobio opomenu od strane predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića.

Foto: Printskrin

- Da se pojavimo kad vi očekujete, bez poziva, kao što ste danas očekivali ili nešto drugo? Ili očekujete da vam odgovorimo ono što ste vi nama odgovarali kada smo vas pozivali na razgovor 2 godine? Ili očekujete da vam blokiramo ulaz u Predsedništvo, ili da blokiramo sve ulice okolo? Ako ne mislite—ako mislite da ne možemo, možemo to sve da uradimo. I da vam ne postavljam direktno pitanje, ovo je retorsko pitanje. Znam, ali hoću da vas zamolim - rekao je Vučić, nakon čega je prekinut.

- Hoću da vas zamolim da se vratite na temu, tema je izbor potpredsednika - rekao je Čupić.

- Tema je izbor potpredsednika, ali je tema gaženje institucija. Nemojte da mi govorite šta je tema, a šta nije. Ni jednu ružnu reč nisam izgovorio. Ni jednu ružnu, ni jednu uvredljivu reč nisam izgovorio. Smeta vam to što sam pomenuo blokadu? Smeta vam to što sam rekao da nećete da razgovarate? Smeta vam to što sam rekao da nas niste pozvali na razgovor? I to što pitam retorski: šta ćete da radite kad vam neko ne dođe na razgovor? Ja ovo nisam video nikad u životu. Nikad u životu ovakav teren nisam video. Ne možete vi da postavljate šta je tema. Tema je izbor potpredsednika. I niste ni pravnik, niste završili ni političke nauke. Razumem. Niste ni isposnik, kao što su vas predstavljali - nastavio je Vučić, nakon čega je usledila opomena.

- Izričem vam opomenu zbog ovog. Molim poslanicu Anu Brnabić da se vrati na mesto. Izričem vam i sad opomenu i vama. Prišli ste bez poziva. Molim vas. Hajde sada još jednom: proglašavam pauzu od 15 minuta - rekao je Čupić.

- Mogu li ja da nastavim, mogu li ja da nastavim da govorim, mogu li ja da nastavim da govorim? Pošto ste me prekinuli i opomenuli - upitao je Vučić.

- Ja se izvinjavam. Ako se uspostavi red u skupštini, ako će svi da se vrate na svoja mesta, možete slobodno da nastavite - naveo je Čupić.

- Samo molim vas da me više ne prekidate - napomenuo je Vučić.

- Neću vas, ne, ne, neću vas prekidati, neću vas prekidati - rekao je Čupić.

- A ja ću da ponovim, da čuju građani Srbije zašto ste me opomenuli. Opomenuo me je zato što sam, između ostalog, rekao: "Zamislite grešnika, strašan sam grešnik." Rekao sam čudesno tešku stvar. Rekao sam da niste ni demokrate, baš kao što ni on nije isposnik kako ste ga predstavljali. Čak nisam ni govorio o latifundijama, stanovima, o bilo čemu. Ni o čemu nisam govorio. Rekao sam: "Niste isposnik kako ste se predstavljali, dali ste mi opomenu. " Za to nikada nijedan šef poslaničke grupe u istoriji srpskih skupština nije dobio opomenu. Nikada. Nisam vas opsovao. Nisam vas uvredio. Nisam rekao ni jednu ružnu reč, ni jednu nepristojnu reč, ništa. Ovo je samo dokaz terora i najbolji pokazatelj o kojem sam govorio - počeo je Vučić nakon opomene, pa dodao:

- Dakle, poštovani građani Srbije i narodni poslanici, uveren sam da ste sada, na odličan način, na izuzetan način, mogli da vidite čemu prisustvujemo. I mene mnogo više i od ove opomene, jer ja razumem: to mora da se uradi. Plenum naredio. Ali mnogo više me je zabolelo to što vi ne razumete šta je demokratija. Što ste oduševljeno pljeskali. Ja sam malopre pogrešio kada sam rekao da vas ima bar 80% koji mislite. Bio sam siguran da vas ima toliko umnih da znate da je greška da opoziciji ne date potpredsednička mesta. Bio sam uveren u to. A onda sam video da ste oduševljeno pljeskali na to što mi je neko izrekao opomenu, uskratio pravo da govorim zato što sam izgovorio reč kao što "ni vi niste isposnik, kako su vas predstavljali". Doslovce, citirao sam sebe, na te reči dobio sam opomenu. Nikada u istoriji srpskog parlamentarizma se tako nešto nije dogodilo. I ja nemam ništa protiv, samo nastavite tako. Samo nastavite tako. Imamo mi drugačije načine, samo ćemo da vas doteramo do kraja, da vas ogolimo do kraja, da svaki građanin Srbije vidi ko je došao na vlast, kakve nedemokrate i antidemokrate su došle na vlast, rušitelji institucija, rušitelji pravne demokratske tradicije, ljudi koje interesuje samo provođenje revolucionarnog terora i ništa više. A to što mi se smejete, to što mislite da ste mnogo moćni, bahati i arogantni, to samo govori o vama. To samo govori o vama. I ne brinite, neću da vas prijavim da ste se rukovali sa mnom, video sam kako ste pobegli kao đavo od krsta. Mene kad ugledaju, kao krst da vide, samo beže.