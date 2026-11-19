Politički program lidera Nepotčinjene Francuske Žan-Lika Melanšona postao je pravi književni hit.

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Knjiga "Zajednička budućnost – program nove Francuske" prodata je u više od 80.000 primeraka za svega nekoliko dana, izbivši na prvo mesto liste najprodavanijih knjiga u zemlji. Prodaje se bolje čak i od dela dobitnika najnovije Gonkurove nagrade Filipa Žaenade.

Izdanje na 212 stranica košta samo 4,90 evra, a zbog velikog interesovanja najavljeno je dodatno štampanje čak 300.000 primeraka. U knjizi je predstavljeno 1.069 političkih mera, od kojih je 238 novih i 118 modifikovanih. Reč je o programu stranke Nepotčinjena Francuska, koji je kolektivno pripreman, uz učešće stručnjaka i građana. Prema navodima stranke, u njegovoj izradi korišćeno je oko 24.000 građanskih priloga.

Melanšon poručuje da Francuskoj nisu potrebne samo pojedinačne reforme, već temeljna promena društvenog i ekonomskog sistema. Na prvom mestu programa nalazi se ekologija, koja je potisnula raniji prioritet, uspostavljanje tzv. "Šeste republike", odnosno drugačijeg političkog uređenja s više ograničavanja u mandatima, proverama uspešnosti političara i češćim referendumima.

Predviđeni su postepeno napuštanje nuklearne energije, prelazak na obnovljive izvore i reorganizacija francuskih regiona prema prirodnim i ekološkim karakteristikama. Cilj je da zemlja najkasnije do 2060. godine svu energiju dobija iz obnovljivih izvora. Predlaže se i otvaranje 500.000 radnih mesta u poljoprivredi, uz strože kažnjavanje velikih zagađivača.

Socijalni deo programa predviđa ograničavanje cena osnovnih životnih namirnica i energenata, kao i proširenje javnih usluga. Melanšon želi da ukine Makronovu penzijsku reformu, kojom je starosna granica podignuta na 64 godine. Najpre bi ona bila vraćena na 62, a zatim na 60 godina, uz 40 godina uplaćivanja doprinosa za punu penziju.

Predviđeno je i proširenje zdravstvene zaštite, tako da troškove lečenja u potpunosti pokriva sistem socijalnog osiguranja. Program insistira na boljoj preraspodeli bogatstva, povećanju javnih ulaganja i jačoj ulozi države u privredi. Među predlozima je i zamrzavanje dela francuskog javnog duga koji drži Evropska centralna banka, što već izaziva rasprave o finansijskoj održivosti programa. Pitanje je koliko ambiciozni program može da se sprovede u zemlji suočenoj s velikim javnim dugom i budžetskim teškoćama.

Na institucionalnom planu Melanšon ostaje pri zahtevu za uspostavljanje "Šeste republike", sa većim učešćem građana u donošenju odluka. Predviđeni su ustavotvorna skupština, ograničavanje predsedničkih ovlašćenja i pravo glasa od 16 godina. Značajno mesto zauzimaju borba protiv rasizma i diskriminacije, prava žena, obrazovanje i razvoj javnih službi. Za suzbijanje rasizma i drugih oblika diskriminacije predviđeno je milijardu evra. Novi program obuhvata i regulisanje veštačke inteligencije, digitalnih tehnologija i zaštitu zajedničkih prirodnih dobara.

U spoljnoj politici Nepotčinjena Francuska zagovara nezavisniji položaj zemlje, izlazak iz NATO i politiku nesvrstavanja. Melanšon želi da Francuska vodi samostalniju međunarodnu politiku, uz drugačije odnose s EU i jače angažovanje u rešavanju međunarodnih sukoba.

KNjIŽARE I BIRALIŠTA

Uspeh programa Nepotčinjenih u knjižarama posebno je zanimljiv u poređenju s političkim rivalima. Melanšonova knjiga prodaje se znatno bolje od novog izdanja Žordana Bardele, predsednika Nacionalnog okupljanja, koje je u istom periodu dostiglo nešto više od 10.000 prodatih primeraka. Ali, uspeh u knjižarama ne mora da znači i uspeh na biralištima. Kandidatkinja Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen prema sondažama uživa dvostruko veću podršku birača od Melanšona u prvom krugu predsedničkih izbora.