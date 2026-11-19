ZGRADA ambasade Holandije u Kijevu oštećena je nakon što je projektil pao u njenoj neposrednoj blizini, iza zgrade diplomatskog predstavništva, a u incidentu niko od zaposlenih nije povređen, saopštio je danas ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen.

Foto: HENRY NICHOLLS/AFP/Profimedia

-Naše kolege su nepovređene, iako je zgrada pretrpela manju štetu. Istražujemo šta se tačno dogodilo. Naš prioritet je sada bezbednost i dobrobit zaposlenih, naveo je Berendsen, preneo je Juronjuz.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je reč o ruskom napadu, navodeći na Telegramu da je zgrada u kojoj se nalazi holandska ambasada pogođena tokom napada na Kijev.

On je pozvao međunarodnu zajednicu da oštro osudi napade na diplomatska predstavništva i izrazio solidarnost sa holandskim kolegama.

Prema pisanju portala Kijev independent, u napadu su razbijeni prozori ambasade, dok su oštećeni i automobili i obezbeđenje na ulazu u kompleks.

U holandskoj ambasadi u Kijevu radi oko 40 ljudi, uključujući holandske i lokalne zaposlene, a niko od njih nije povređen.

Holandski državni sekretar za odbranu Derk Bosvijk izjavio je za javni servis NOS da ovo nije prvi put da je neko diplomatsko predstavništvo pogođeno tokom rata u Ukrajini.

-To je dodatna potvrda da moramo da podržimo Ukrajinu. To vidim pre svega kao podsticaj da nastavimo da joj pružamo podršku, rekao je Bosvijk.

Incident se dogodio dva dana nakon ukrajinskog napada na Krimski most, za koji se koriste holandske rakete i dronovi.

Zaposleni u holandskoj fabrici oružja Destinus, čiji su dronovi korišćeni u ukrajinskom napadu na Krimski most ove sedmice, pomagali su ukrajinskoj vojsci u obaranju ruskih dronova još pre tri godine, objavio je danas holandski list NRC nakon višemesečnog istraživanja.

Ministarstvo odbrane Holandije i stručnjaci za ratno pravo izrazili su zabrinutost zbog tih otkrića, navodeći da "sve radnje koje se odnose na raspoređivanje sistema naoružanja predstavljaju direktno učešće u neprijateljstvima", što bi moglo da predstavlja opasnost za Holandiju, preneo je holandski javni servis NOS.

Holandski poslanici su takođe izrazili zabrinutost.

NRC je objavio da su zaposleni u Destinusu u junu 2023. godine otišli ​​na ukrajinski front u Harkov da testiraju dronove te fabrike, a da je meta bila udaljena 180 kilometara preko granice i da se nalazila u blizini ruskog grada Voronježa.

Navodi se da je dron pao na stambenu zgradu u Voronježu, kada su povređene tri osobe.

Prema NRC-u, kompanija Destinus nije razmatrala posledice takvog napada, već je fokus bio na osiguravanju uspeha testa.

(Tanjug)

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