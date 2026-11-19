VUČIĆ IZVEO POSLANIKE NA RAZGOVOR: Čupić ređa opomene, totalni haos u parlamentu
LIDER opozicije Aleksandar Vučić pitao je danas predsednika parlamenta Aleksandra Čupića da li je istina da je izrekao opomene Ani Brnabić i Milenku Jovanovu.
Čupić je odgovorio da je to istina i da je to uradio zato što su mu "prišli bez poziva".
Vučić je tad pozvao poslanike sa svoje liste da razgovaraju.
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