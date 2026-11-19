VUČIĆU HOĆE DA UZMU VODU? Profesorka sa SL koja "sumlja" ostavila sve bez teksta zbog sramnog zahteva Čupiću
NARODNI poslanik SL Mirjana Nikolić, zamerila je danas predsedniku parlamenta Ačeksandru Čupiću što je "upravo videla konzumiranje pića".
Nikolić je rekla da je u sali Skupštine Srbije zabranjeno konzumiranje hrane i pića, a da su upravo videli konzumiranje pića.
Na te njene reči osvrnuo se lider opozicije Aleksandar Vučić:
- Ja vam neću reći, ali sumnjam, ne "sumljam", već sumnjam da je gospođa pomenula uopšte poslovnik i rekla bilo šta o poslovniku. Ali nevezano za to, pošto govorite o konzumiranju pića i govorite o konzumiranju hrane i ne znam čega, izvinite, uvaženi gospodine Čupiću, grešan sam, nisam najboljeg zdravstvenog stanja pa je važno da imam vodu. Dobro mi je da imam vodu. Ali ona je zamerila i tražila da mi uzmete i vodu. Jutros ste tražili da mi uzmete i kiseonik, pa sada uzmete i vodu. Nemojte da se ljutite, "sumljam" da ćete u tome uspeti. E, hvala vam najlepše - rekao joj je Vučić.
Preporučujemo
DANAS NASTAVAK KONSTITUTIVNE SEDNICE: Rasprava o kandidatima za predsednika Skupštine
19. 11. 2026. u 07:36 >> 09:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)