AMERIČKI mirovni izaslanik Džared Kušner izjavio je danas u Berlinu da je, zajedno sa drugim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom, imao "veoma produktivan sastanak" sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i njegovim savetnikom za nacionalnu bezbednost Ginterom Zauterom.

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-Obavestili smo ih o razgovorima predsednika SAD Donalda Trampa u Kini i najnovijim naporima da se postigne pravedan i trajan mir u Ukrajini. Nastavljamo da radimo u bliskoj koordinaciji sa Nemačkom, Ukrajinom i našim evropskim partnerima na usklađivanju naših stavova i pripremama za narednu rundu pregovora, rekao je Kušner, prenosi "Gardijan".

On je naveo da je Merc sažan zagovornik mira u Ukrajini i jake evro-atlantske alijanse.

-Zahvalni smo za njegovo liderstvo, konstruktivno akgažovanje i blisko partnerstvo dok zajedno radimo na našem zajedničkom cilju okončanja ovog užasnog rata i izgradnji bezbedne i prosperitetne budućnosti za Ukrajinu i Evropu, dodao je Kušner.

Saveznici Ukrajine u formatu "Koalicije voljnih" sastaju se danas u Berlinu, a na agendi su vazdušna odbrana, energetika i finansijska podrška.

Sastanak "Koalicije voljnih" se održava nakon što je Tramp nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina prijateljem tokom današnjeg trilateralnog sastanka u Kini.

(Tanjug)

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