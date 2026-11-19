ŠOK U HOLANDIJI: Radnici fabrike oružja direktno lansirali dronove na Krimski most u Ukrajinskom napadu
ZAPOSLENI u holandskoj fabrici oružja Destinus, čiji su dronovi korišćeni u ukrajinskom napadu na Krimski most ove sedmice, pomagali su ukrajinskoj vojsci u obaranju ruskih dronova još pre tri godine, objavio je danas holandski list NRC nakon višemesečnog istraživanja.
Ministarstvo odbrane Holandije i stručnjaci za ratno pravo izrazili su zabrinutost zbog tih otkrića, navodeći da "sve radnje koje se odnose na raspoređivanje sistema naoružanja predstavljaju direktno učešće u neprijateljstvima", što bi moglo da predstavlja opasnost za Holandiju, preneo je holandski javni servis NOS.
Holandski poslanici su takođe izrazili zabrinutost.
NRC je objavio da su zaposleni u Destinusu u junu 2023. godine otišli na ukrajinski front u Harkov da testiraju dronove te fabrike, a da je meta bila udaljena 180 kilometara preko granice i da se nalazila u blizini ruskog grada Voronježa.
Navodi se da je dron pao na stambenu zgradu u Voronježu, kada su povređene tri osobe.
Prema NRC-u, kompanija Destinus nije razmatrala posledice takvog napada, već je fokus bio na osiguravanju uspeha testa.
Prema Ženevskoj konvenciji, civilima nije dozvoljeno da učestvuju u ratnim aktima, a svako ko to učini, gubi status civila i odmah postaje legitimna meta neprijatelja.
Kompanija Destinus negira da su njegovi zaposleni učestvovali u vojnim operacijama, navodeći da je samo pružila "tehničku podršku".
Zaposleni u Destinusu su testirali dron "hornet" u Ukrajini pokušavajući da obore dronove "šahed".
Kompanija Destinus saopštila je ove sedmice da su njene rakete i dronovi korišćeni u napadu na Krimski most u utorak ujutru kada je deo mosta uništen.
To je bio prvi put da je kompanija objavila takvo saopštenje u vezi sa napadom.
Destinus je vodeći proizvođač dronova u Holandiji, a holandska vlada je u toj fabrici naručila oružje u vrednosti od više stotina miliona evra za slanje u Ukrajinu.
(Tanjug)
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