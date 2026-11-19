NEMAČKA vojska, Bundesver, otvorila je onlajn prodavnicu u kojoj prodaje odeću, suvenire i predmete za svakodnevnu upotrebu sa vojnim obeležjima, a među najtraženijim proizvodima našla se gumena patka sa kamuflažnim printom i jurišnom puškom G95, koja je ubrzo rasprodata.

Foto Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

U ponudi su bejzbol kape, duksevi, alati, mlečna čokolada i drugi proizvodi sa natpisom "Bundesver" ili simbolom Gvozdenog krsta.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus kazao je da je cilj prodavnice da vojsku učini vidljivijom i pristupačnijom široj javnosti, kao i da ojača njenu povezanost sa društvom.

Ministarstvo odbrane je naglasilo da je reč o navijačkim i promotivnim proizvodima koji nisu namenjeni za nošenje uz vojnu uniformu.