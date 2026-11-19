POLJSKA U ČUDU: Trampove izjave o Putinu izazvale su histeriju
TOPAO susret između ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa izazvao je neadekvatnu reakciju u Poljskoj – „negodovanje i histeriju“, izveštava Do Rzeczy.
Tramp, ulazeći u pregovaračku salu na samitu APEK-a, nazvao je ruskog lidera svojim prijateljem.
„Ovaj učtiv pozdrav predsednika izazvao je čudnu, mada karakterističnu, reakciju poljskih medija i političkog establišmenta – uzvike negodovanja i histerije“, navodi se u članku.
Ranije je u Šenženu održan trilateralni sastanak između Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga u okviru samita APEK-a.
Nakon samita, objavljena je zajednička deklaracija lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine.
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