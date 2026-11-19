Predsednik Rusije Vladimir Putin počeo je obraćanje ruskim medijima posle samita sa liderima Kine i SAD. On je izjavio da je susret sa predsednikom Kine i SAD, Si Đinpingom i Donaldom Trampom uspeo i da predstavlja novu stranicu u istoriji diplomatije.

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Uz ocenu da je sastanak bio koristan i da je Si uspeo da stvori atmosferu poverenja, Putin je dodao da bi želeo da se trilateralni sastanci sa Kinom i SAD nastave.

Istovremeno je rekao da ne isključuje mogućnost da će neke odluke biti donošene i u drugim formatima.

"Diskusija na trilateralnom samitu je bila veoma otvorena i omogućila nam je da se međusobno bolje razumemo. Sam bog zna šta će biti dalje, ali voleo bih da postoji uzajamno razumevanje", rekao je ruski lider.

On je napomenuo da mu se dopalo što je posle protokolarnog dela sastanka usledila slobodna razmena mišljenja.

"Teško da je iko očekivao slobodnu diskusiju na trilateralnom susretu ali Si je uspeo da stvori atmosferu za to", naveo je Putin.

Kako je istakao, pitanja bezbednosti u najširem smislu bila su tema razgovora na samitu.

Lideri su se dotakli i pitanja potencijalne reforme UN, dodao je ruski predsednik.

„Svi shvatamo da to treba učiniti - prilagoditi rad ove univerzalne organizacije realnostima današnjice“, precizirao je Putin.

Između ostalog, razgovaralo se o neširenju nuklearnog naoružanja i slobodi plovidbe.

Jedna od tema bila je i Međunarodni krivični sud, a Putin je istakao da on prekoračuje svoj mandat i ne donosi pravne, već političke odluke.

Putin je rekao da ne sumnja da američki lider iskreno teži rešavanju ukrajinske krize i obnavljanju američko-ruskih odnosa.

"U odnosima sa SAD nije uvek lako dovesti dogovore do kraja, ali stav Trampove administracije daje razloga za optimizam", istakao je Putin.

Istakao je i da on i Tramp imaju isti pristup po pitanju civilizacijskih vrednosti.

"Tramp zainteresovan za podsticanje pozitivne dinamike u odnosima između Rusije i SAD", rekao je on i dodao da bi Rusija želela da saradnja sa SAD bude efikasnija ali svoj pristup zasniva na realnosti.

Evropska bezbednost

Rusija je spremna da razgovara o svojim zahtevima koji se tiču evropskog bezbednosnog sistema, izjavio je Putin.

Istovremeno, predsednik je napomenuo da su zahtevi Moskve po tom pitanju legitimni iako nisu formulisani do poslednjeg detalja.