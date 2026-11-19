ILON MASK O ODLASKU DŽENSENA HUANGA: Uporedio potez Nvidije sa izbacivanjem Majkla DŽordana iz tima
AMERIČKI preduzetnik i najbogatiji čovek sveta Ilon Mask izjavio je na samitu Dilbuk (DealBook) u organizaciji lista Njujork tajms da odlazak Džensena Huanga sa mesta izvršnog direktora proizvođača čipova Envidija (Nvidia) "ne deluje kao pametna odluka", uporedivši taj potez sa izbacivanjem čuvenog košarkaša Majkla Džordana iz pobedničkog tima.
Izvršni direktor kompanije Tesla je tokom video-uključenja u konferenciju rekao da je čuo slična mišljenja o Huangovom odlasku iz Envidije od američkog predsednika Donalda Trampa i drugih ljudi, prenosi CNBC. Mask je istakao je da niko ne može da u potpunosti zameni Huanga na čelu Envidije, a ranije ovog meseca je napisao da bi mu bila čast da ga angažuje u nekoj od svojih firmi. Izvršni direktor Envidije (Nvidia) Džensen Huang podneo je 12. novembra ostavku na tu funkciju, objavila je kompanija.
Huang je prethodno bio pod velikim pritiskom javnosti i akcionara zbog afere koju je imao sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka, preneli su mediji. Dosadašnja izvršna potpredsednica i finansijska direktorka (CFO) Envidije Koleta Kres pristala je da obavlja funkciju privremene izvršne direktorke.
(Tanjug)
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