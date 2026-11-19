„VELIKA TROJKA” KROJI SVETSKU BEZBEDNOST: Medvedev poručio da je Evropa prazno mesto i da su se njeni lideri sami izbacili iz igre
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su evropski lideri sami sebe uklonili sa spiska ljudi koji utiču na donošenje odluka.
Medvedev je na platformi Maks, povodom trilateralnog sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina, Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Kine Si Đinpinga u Šenženu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC, rekao da "beznačajnost" evropskih lidera "ne zahteva dokaze", prenosi RIA novosti.
"Zato neka se Ursulice, Makrončići, Mercovi i ostale Kalasovke ne iznenade ili ne prevrću očima punih suza. Oni su se sami uklonili sa spiska ljudi koji utiču na donošenje odluka. Njihova beznačajnost ne zahteva dokaze. Evropa je prazno mesto. Jednostavno ne postoji, a da biste to razumeli, samo pogledajte fotografiju", kazao je Medvedev, povodom zajedničke fotografije Putina, Trampa i Si Đinpinga.
On je ocenio da je sastanak lidera Rusije, Kine i SAD odredio njihovu vodeću ulogu u oblikovanju nove međunarodne i evropske bezbednosne arhitekture. "Održan je sastanak između lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Država - šefova tri najvažnije svetske sile. Format 'Velike trojke' definisao je njihovu vodeću ulogu u oblikovanju nove arhitekture međunarodne i evropske bezbednosti, kontrole naoružanja i rešavanja velikih regionalnih sukoba", kazao je Medvedev.
Sastanak lidera Rusije, SAD i Kine je prvi trilateralni sastanak predsednika tri zemlje i održava se u kineskom državnom pansionu Ćilin Šandžuang, koji je nazvan po "kineskom jednorogu", koji je simbol dugovečnosti i prosperiteta.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)