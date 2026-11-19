ILON Mask je optužio Vladimira Zelenskog, da "laže" u vezi sa ograničenjima pristupa satelitskom sistemu "Staršild".

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- Ne želim da vas šokiram, ali Zelenski ne govori uvek istinu - rekao je on odgovarajući na pitanje novinara "Njujork tajmsa" da li je Ukrajini blokirao pristup vojnom satelitskom sistemu "Staršild".

- 'Staršild' kontroliše američka vlada. 'Starlink' je komercijalni i nije namenjen da bude korišten za rat već za civilnu infrastrukturu - objasnio je Mask razliku između dva satelitska sistema "Spejs Iksa".

On je naveo da Zelenski "laže" kada tvrdi da je Ukrajini ograničen pristup "Staršildu". "Zelenski zapravo traži da koristi komercijalne satelite 'Starlink' za potrebe vojnih dejstava, a mi smo to odbili i oduvek smo to odbijali", pojasnio je Mask.

On je negirao da pripada pokretu MAGA (Make America Great Again – Učinimo Ameriku ponovo velikom), uprkos tome što se od 2024. godine snažno povezao sa istoimenim pokretom Donalda Trampa.

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- Ja nisam MAGA - izjavio je najbogatiji čovek na svetu za "Njujork tajms", obraćajući se samitu koji je organizao list putem video-poziva iz Kine, gde boravi kao jedan od nekoliko američkih poslovnih lidera koji su pratili Trampa na njegovom putovanju u Aziju.

- Nisam siguran šta 'MAGA' znači, ali ako to podrazumeva neku vrstu slepog pridržavanja politike Republikanske stranke, onda ja to svakako nisam - dodao je izvršni direktor kompanija "Spejs Iks" i "Tesla".

Mask je, inače, na jednom predizbornom skupu 2024. godine izjavio: "Ja nisam samo MAGA. Ja sam 'mračni', 'gotski' MAGA."

Mask je takođe rekao da bi za Vašington bilo dobro da vlast bude podeljena između dve stranke, dodajući da smatra kako "i jedni i drugi imaju svoje dobre i loše strane".

Mask je donirao najmanje 250 miliona dolara sopstvenog novca kako bi pomogao Trampu da pobedi na izborima 2024. godine, a nedavno je potrošio skoro 500 miliona dolara tokom američkih izbora na sredini mandata kako bi podržao republikance.

Na samitu, Mask je priznao da su njegovi izdaci bili "promašaj" i da se osećao "prilično glupo" što je potrošio toliku sumu – najveću izdvojenu u nekom političkom ciklusu, a da se pritom sam nije kandidovao za funkciju.

- To svakako pokazuje da se američki izbori ne svode samo na novac - rekao je i dodao:

- Da mogu da vratim vreme, potrošio bih manje novca.

Nakon što je Tramp 2025. godine drugi put stupio na dužnost, Mask je 180 dana predvodio takozvano Odeljenje za vladinu efikasnost (DOGE) u okviru Trampove administracije, pre nego što se povukao nakon veoma javnog sukoba sa predsednikom.

Sve je kulminiralo time što je Mask u junu te godine na svojoj platformi Iks objavio da se Tramp nalazi u Epstinovim dosijeima i da je to pravi razlog zašto oni nisu objavljeni u javnosti.

Njih dvojica su se kasnije pomirili. Tokom perioda dok je predvodio DOGE, Mask se često pojavljivao u Ovalnom kabinetu i na sastancima kabineta zajedno sa predsednikom, pri čemu je često nosio kape sa natpisima "Učinimo Ameriku ponovo velikom" ili "Tramp je bio u pravu za sve".

(RT Balkan)

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