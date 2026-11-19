POZNATO KADA ĆE BITI OBNOVLJEN ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ NA KRIMSKOM MOSTU: Oglasio se Sergej Aksjonov, pokrenut i krivični postupak
ŽELEZNIČKI saobraćaj na Krimskom mostu biće obnovljen danas posle 16.00 časova po moskovskom vremenu, nakon što je most oštećen u ukrajinskim napadima, saopštio je regionalni lider Sergej Aksjonov.
On je objavio na platformi Maks da železnički radnici ulažu herojske napore da otklone posledice ukrajinskih napada, preneo je TASS.
Ukrajinske oružane snage su 16, 17. i 18. novembra napale Krimski most koristeći bespilotne letelice, uzrokujući štetu na mostu.
Pokrenut je krivični postupak zbog terorističkog napada na osnovu Krivičnog zakonika Rusije.
Prema podacima ruskog Ministarstva saobraćaja, stručnjaci procenjuju štetu na mostu.
Prema preliminarnim informacijama, u napadima nije bilo žrtava.
(Tanjug)
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