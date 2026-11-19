ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE SIJA, TRAMPA I PUTINA: Ovo su 4 ključne tačke sastanka lidera o kome celi svet priča (FOTO/VIDEO)
KINESKI predsednik Si Đinping, predsednik SAD Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin objavili su zajedničko saopštenje nakon svog istorijskog trilateralnog samita.
Trojica lidera navode da se obavezuju na zalaganje za reformu Ujedinjenih nacija kako bi one „mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti“.
Takođe su se saglasili da povećaju proizvodnju rafinisanih naftnih derivata „na dobrobit svih nacija“, uprkos međunarodnim sankcijama protiv prodaje ruske nafte.
Pored toga, u saopštenju se potvrđuje „poštovanje imuniteta državnih zvaničnika“ i poziva Međunarodni krivični sud da ne „zloupotrebljava“ svoju nadležnost.
Ovo međunarodno telo izdalo je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine u ratu Rusije u Ukrajini.
Lideri su takođe potvrdili da „nuklearni rat ne sme da se vodi“ i obavezali se da će „stupiti u dijalog“ o nuklearnim rizicima i širenju nuklearnog oružja, nakon što se Tramp u svom uvodnom obraćanju i komentarima uoči samita založio za denuklearizaciju, piše Skaj Njuz.
Zajednički zaključci u celosti:
- Tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje rafinisanim naftnim derivatima na dobrobit svih nacija. Ponovo su potvrdile značaj stabilnih energetskih tokova.
- Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države posvećene su promovisanju reforme Ujedinjenih nacija kako bi one mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.
- Tri šefa država priznala su da su princip nacionalnog pristanka i poštovanje imuniteta državnih zvaničnika od najveće važnosti i saglasila su se da Međunarodni krivični sud i druga slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.
- Tri šefa država ponovo su potvrdila da se u nuklearnom ratu ne može pobediti i da se on ne sme voditi. Tri zemlje će stupiti u dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja.
(Kurir)
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