KINESKI predsednik Si Đinping, predsednik SAD Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin objavili su zajedničko saopštenje nakon svog istorijskog trilateralnog samita.

FOTO: Tanjug/Win McNamee/Pool Photo via AP

Trojica lidera navode da se obavezuju na zalaganje za reformu Ujedinjenih nacija kako bi one „mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti“.

Trump-Xi-Putin trilateral meeting begins. https://t.co/bIV6m9901m — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Takođe su se saglasili da povećaju proizvodnju rafinisanih naftnih derivata „na dobrobit svih nacija“, uprkos međunarodnim sankcijama protiv prodaje ruske nafte.

FOTO: Tanjug/Win McNamee/Pool Photo via AP

Pored toga, u saopštenju se potvrđuje „poštovanje imuniteta državnih zvaničnika“ i poziva Međunarodni krivični sud da ne „zloupotrebljava“ svoju nadležnost.

Ovo međunarodno telo izdalo je nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine u ratu Rusije u Ukrajini.

❗️The trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the United States is starting. https://t.co/D5Wa60n4Yd — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) November 19, 2026

Lideri su takođe potvrdili da „nuklearni rat ne sme da se vodi“ i obavezali se da će „stupiti u dijalog“ o nuklearnim rizicima i širenju nuklearnog oružja, nakon što se Tramp u svom uvodnom obraćanju i komentarima uoči samita založio za denuklearizaciju, piše Skaj Njuz.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Mark Schiefelbein)

Zajednički zaključci u celosti:

Tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje rafinisanim naftnim derivatima na dobrobit svih nacija. Ponovo su potvrdile značaj stabilnih energetskih tokova.

Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države posvećene su promovisanju reforme Ujedinjenih nacija kako bi one mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.

Tri šefa država priznala su da su princip nacionalnog pristanka i poštovanje imuniteta državnih zvaničnika od najveće važnosti i saglasila su se da Međunarodni krivični sud i druga slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoju nadležnost.

Tri šefa država ponovo su potvrdila da se u nuklearnom ratu ne može pobediti i da se on ne sme voditi. Tri zemlje će stupiti u dijalog o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja.

(Kurir)

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