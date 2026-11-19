POPLAVE U FRANCUSKOJ: Šteta u deset gradova, 30 osoba evakuisano
OKO 30 osoba evakuisano je zbog poplava u departmanu Pa de Kale na severu Francuske, dve starije osobe su povređene, a šteta je pričinjena u 10 gradova na kućama i putevima, javili su danas francuski mediji.
Poplave su pogodile Pa de Kale nakon nekoliko dana kiše u regionu, u sredu je palo između 50 i 70 milimetara po metru kvadratnom.
Najjači udar oluje očekuje se od večeras do sutra, dok se departman nalazi pod narandžastim upozorenjem na vremenske nepogode, preneo je BFMTV.
Prema prognozi meteorologa, večeras se očekuju udari vetra do 100 kilometara na sat duž obale u Pa de Kaleu.
U Pa de Kaleu je od utorka uveče pala količina kiše koja je uobičajena za mesec dana u tom departmanu.
Pa de Kale su pogodile katastrofalne poplave 2023. godine kada je pričinjena značajna šteta na kućama i putevima.
Region je od 2024. godine značajno investirao u infrastrukturu kako bi bile ublažene posledice poplava.
Lokalni zvaničnici navode da je do sadašnjih poplava došlo zbog toga što nakon dugotrajne suše zemljište nije moglo da upije vodu.
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