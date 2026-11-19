DANSKI parlament jednoglasno je danas ratifikovao bezbednosni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa Grenlandom, a kojim se proširuje uloga američke vojske na tom arktičkom ostrvu, uključujući dozvolu za uspostavljanje protivraketnog odbrambenog sistema "Zlatna kupola", uz istovremeno potvrđivanje danskog suvereniteta i prava stanovnika Grenlanda na samoopredeljenje.

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Za sporazum je glasalo 109 danskih poslanika, a nijedan nije glasao protiv, preneo je Rojters. Sporazum će stupiti na snagu kad dansko Ministarstvo spoljnih poslova diplomatskom notom obavesti SAD da su sve neophodne procedure završene.

O sporazumu se neće glasati u američkom Senatu. SAD, Danska i Grenland potpisali su sporazum u septembru kako bi rešili tenzije nakon što je američki predsednik, Donald Tramp, više puta pretio da će preuzeti kontrolu nad ovim ostrvom bogatim mineralnim resursima, koje ima status autonomne danske teritorije i na kojem živi 57.000 ljudi.

Trampovo odbijanje da isključi mogućnost upotrebe vojne ili ekonomske sile radi preuzimanja ostrva izazvalo je diplomatsku krizu unutar NATO-a u januaru i primoralo Dansku i Grenland da uđu u višemesečne intenzivne pregovore.

Parlament Grenlanda ratifikovao je sporazum ovog meseca.

Sporazum je prošle sedmice u danskom parlamentu prošao prvo čitanje uz podršku svih političkih stranaka, a poslanici su izrazili nadu da će sporazum doprineti normalizaciji situacije na Grenlandu.

- Međutim, postoje brojni pokazatelji da ovo nije kraj, već pre početak - izjavio je profesor političkih nauka na Univerzitetu u Kopenhagenu, Mikel Vedbi Rasmusen.

Prema njegovim rečima, SAD će moći na osnovu sporazuma da zahtevaju veći uticaj na donošenje odluka koje imaju bezbednosno-političke posledice, kao i na deo procesa eksploatacije strateških resursa, navodi agencija.

Drugi stručnjaci smatraju da novi sporazum ne donosi značajnije proširenje pristupa američke vojske Grenlandu.

Najkraća ruta između Evrope i Severne Amerike vodi preko strateški pozicioniranog Grenlanda, na kojem se već nalazi najsevernija američka vojna baza.

(Tanjug)

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