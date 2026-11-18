TRAMP ČEKA KIMOV POTEZ, A SI DRŽI KLJUČEVE U RUKAMA Rubio: Još nije poznato da li će doći do susreta u Kini
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da još nije dogovoren sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom Trampove posete Kini, ali da je američki predsednik spreman za razgovor.
Tramp je ranije nagovestio mogućnost susreta sa Kimom tokom boravka u kineskom gradu Šenženu, rekavši da će videti da li će do njega doći, preneo je AP.
Američki predsednik je ocenio da bi severnokorejski lider želeo sastanak. Tramp će tokom posete Kini učestvovati na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), a planirani su i razgovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Prema njegovim najavama, teme razgovora biće ograničavanje nuklearnog naoružanja, rat u Ukrajini i sukob u Iranu.
Tramp je izrazio uverenje da je rat u Ukrajini blizu završetka i da su njegovi saradnici ranije naveli da taj sukob neće biti deo trilateralnog sastanka.
Tramp je juče kazao da bi Kim želeo da se pridruži razgovorima u Kini kasnije ove nedelje.
- On bi to voleo. Videćemo šta će se dogoditi - rekao je Tramp novinarima u Manili, odgovarajući na pitanje da li će Kim otputovati u Kinu, prenosi CNN.
Tramp je kazao da bi "mogao da se sastane" sa Kimom tokom svoje posete Kini, ali da će to zavisiti od predsednika Kine.
(Tanjug)
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