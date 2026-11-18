TRAMP STIGAO U KINU: Svi se pitaju samo jedno, ko ga je dočekao (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posete prestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), a njegov avion "Er fors uan" sada je na putu za Šendžen, grad na jugoistoku Kine gde sutra treba da održi trilateralni sastanak sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, predsednicima Kine i Rusije.
Tramp stigao u Kinu
Američki predsednik Donald Tramp je stigao u Šenžen uoči sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
Avion Air Force One, za koji se veruje da prevozi Trampa, fotografisan je kako se približava međunarodnom aerodromu Šenžen Baoan.
Podsetimo, istorijski susret trojice lidera održaće se sutra u Kini.
Tramp poleteo za Šenžen
U Šendženu je danas počeo samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) na čijim marginama su Si i Putin održali sastanak koji je trajao duže od dva sata.
Tramp je u Manilu stigao juče i boravio u njoj manje od 24 sata.
Pored prisustva završnici samita ASEAN, u glavnom gradu Filipina sastao i na dugom svečanom ručku sa predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.
Tramp je najavio nove trgovinske mere u vezi sa Tajlandom i Filipinima, ali CNN navodi da se čini da one nisu prerasle u potpune trgovinske sporazume.
Navodi se da su se američki zvaničnici nadali da će Trampovo prisustvo na samitu ASEAN pokazati njegovu posvećenost regionu u kojem je konkurencija sa Kinom žestoka.
BBC navodi da je pitanje koje je svima sada na pameti kada "Er fors uan" sleti u Šendžen to ko će dočekati Trampa na pisti.
Izbor kineskog zvaničnika koji će prvi pozdraviti predsednika SAD bio bi pokazatelj koliko Peking ceni njegovu posetu.
Tokom Trampove državne posete Kini u maju, kinesko rukovodstvo je poslalo potpredsednika Han Dženga da dočeka američkog predsednika na aerodromu.
Tokom Sijeve uzvratne državne posete SAD u septembru, Tramp je učinio nešto neuobičajeno i lično pozdravio predsednika Kine na pisti.
Britanski medijski servis navodi da bi Kina svakako želela da uzvrati na taj gesto slanjem visokog člana Politibiroa Komunističke partije da dočeka Trampa.
Malo je verovatno da će Si lično otići na aerodrom s obzirom na gust raspored na samitu APEC.
Navodi se da bi Cai Ći, njegov šef kabineta, bio idealna zamena
Ćai je sinoć sačekao ruskog predsednika Vladimira Putina prilikom dolaska u Šendžen, tako da bi to omogućilo Pekingu da signalizira da podjednako ceni posete američkog i ruskog lidera.
Sinhua je prenela saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Kine da će trilateralni sastanak Sija, Trampa i Putina, koji bi trebalo da bude održan sutra, uključivati razmenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“, preneo je Kurir.
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