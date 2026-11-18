AMERIČKI predsednik Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posete prestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), a njegov avion "Er fors uan" sada je na putu za Šendžen, grad na jugoistoku Kine gde sutra treba da održi trilateralni sastanak sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, predsednicima Kine i Rusije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Tramp stigao u Kinu

Američki predsednik Donald Tramp je stigao u Šenžen uoči sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Live: US President Donald Trump arrives in Shenzhen, China, for the 33rd APEC Economic Leaders' Meeting, which is held on November 18–19 #APECChinaYear #APECChina2026 https://t.co/87CFmGEaTS — CGTN (@CGTNOfficial) November 18, 2026

Avion Air Force One, za koji se veruje da prevozi Trampa, fotografisan je kako se približava međunarodnom aerodromu Šenžen Baoan.

Podsetimo, istorijski susret trojice lidera održaće se sutra u Kini.

US President Donald Trump on Wednesday arrived in Shenzhen, south China's Guangdong Province, to attend the 33rd Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting, scheduled for Nov. 18-19. https://t.co/56eZeWHMfo — DotDotNews (@dotdotnews111) November 18, 2026

Tramp poleteo za Šenžen

U Šendženu je danas počeo samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) na čijim marginama su Si i Putin održali sastanak koji je trajao duže od dva sata.

Tramp je u Manilu stigao juče i boravio u njoj manje od 24 sata.

Pored prisustva završnici samita ASEAN, u glavnom gradu Filipina sastao i na dugom svečanom ručku sa predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.

🚨 NOW: It's 1:30am ET, and President Trump is RE-BOARDING Air Force One with the Filipino band playing one of the president's anthems He's now headed to Shenzhen, CHINA, where he'll be meeting with Putin and Xi Jinping. It'll be a HELL of a few days! https://t.co/zSJmMhn5Xz — Nick Sortor (@nicksortor) November 18, 2026

Tramp je najavio nove trgovinske mere u vezi sa Tajlandom i Filipinima, ali CNN navodi da se čini da one nisu prerasle u potpune trgovinske sporazume.

Navodi se da su se američki zvaničnici nadali da će Trampovo prisustvo na samitu ASEAN pokazati njegovu posvećenost regionu u kojem je konkurencija sa Kinom žestoka.

BBC navodi da je pitanje koje je svima sada na pameti kada "Er fors uan" sleti u Šendžen to ko će dočekati Trampa na pisti.

Izbor kineskog zvaničnika koji će prvi pozdraviti predsednika SAD bio bi pokazatelj koliko Peking ceni njegovu posetu.

Tokom Trampove državne posete Kini u maju, kinesko rukovodstvo je poslalo potpredsednika Han Dženga da dočeka američkog predsednika na aerodromu.

Tokom Sijeve uzvratne državne posete SAD u septembru, Tramp je učinio nešto neuobičajeno i lično pozdravio predsednika Kine na pisti.

Britanski medijski servis navodi da bi Kina svakako želela da uzvrati na taj gesto slanjem visokog člana Politibiroa Komunističke partije da dočeka Trampa.

Malo je verovatno da će Si lično otići na aerodrom s obzirom na gust raspored na samitu APEC.

Navodi se da bi Cai Ći, njegov šef kabineta, bio idealna zamena

Ćai je sinoć sačekao ruskog predsednika Vladimira Putina prilikom dolaska u Šendžen, tako da bi to omogućilo Pekingu da signalizira da podjednako ceni posete američkog i ruskog lidera.

Foto: Tanjug (AP Photo/Anupam Nath, Pool)

Sinhua je prenela saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Kine da će trilateralni sastanak Sija, Trampa i Putina, koji bi trebalo da bude održan sutra, uključivati razmenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“, preneo je Kurir.

BONUS VIDEO