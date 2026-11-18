KIRIL Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, održao je razgovore sa američkim privrednicima na marginama samita APEK-a u Šendženu, prenose "Vesti".

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Prema njegovim rečima, strane su razgovarale o saradnji u energetskom sektoru, uključujući Arktik, kao i o perspektivama izgradnje data-centara. On je istakao da Rusija može biti privlačna za takve projekte zahvaljujući niskoj ceni električne energije.

Govoreći o američkim preduzetnicima istakao je da oni ne žele da budu imenovani, jer čim se pomene neko od američkih poslovnih lidera, odmah počinju napadi na njega.

- Određene političke snage uspele su da stvore atmosferu u kojoj se svaka saradnja sa Rusijom smatra nečim lošim, pa pokušavaju da je spreče. Svakog čoveka iz američkog poslovnog sveta koji sarađuje sa Rusijom odmah pokušavaju da prikažu u negativnom svetlu - naglasio je.

Ipak, dodao je Dmitrijev, razgovori sa američkim privrednicima jesu održani i bili su veoma konstruktivni i produktivni.

- Svi se već pripremaju za to kako da nastave ekonomski razvoj po okončanju ukrajinskog sukoba. Zato se taj dijalog nastavlja. Od onih koje mogu javno da pomenem, mada nije američki privrednik, ovde je bio Džefri Saks. On je čovek koji više pripada ekonomskim krugovima i koji ima veoma trezven pogled na mnoge stvari - podvukao je Dmitrijev.

Naglasio je da je zato veoma važno što je sve više ekonomski razumnih ljudi koji shvataju da je saradnja Rusije i SAD važna i koji prenose istinu, između ostalog i o tome da je diverzija na gasovodima "Severni tok" bila najveći teroristički akt u istoriji Evrope i slično.

- Dakle, te ideje o saradnji bile su prisutne i na poslovnom samitu APEK-a - rekao je Dmitrijev.

Što se tiče poslovanja, govorilo se o energetici, jer je saradnja Rusije i SAD u energetskom sektoru oduvek bila veoma razvijena, uključujući i saradnju na Arktiku.

- Naše vodeće kompanije, čija imena nećemo navoditi, ali ih svi znamo, oduvek su imale veoma intenzivnu saradnju sa američkim kompanijama u energetskom sektoru. Osim toga, kao što smo već rekli, postoje velike mogućnosti i u oblasti data-centara, jer Rusija ima konkurentsku prednost: praktično najjeftiniju električnu energiju na svetu za data-centre. To je veoma važna konkurentska prednost. Reč je, dakle, o potpuno pragmatičnom i praktičnom dijalogu u oblastima u kojima Rusija ima značajne prednosti u odnosu na druge zemlje -poručio je specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

(RT Balkan)

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