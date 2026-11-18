KINESKI predsednik Si Đinping lično je na aerodromu u Šenženu dočekao američkog predsednika Donalda Trampa, koji je doputovao u Kinu na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ovakav potez predstavlja odstupanje od uobičajene diplomatske prakse u Kini. Otkako je na čelu države, Si nijednog američkog predsednika nije lično dočekao na aerodromu, a njegov dolazak na pistu tumači se kao signal značaja koji Peking pridaje odnosima sa Vašingtonom.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Poređenja radi, ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je u Šenžen stigao ranije istog dana, dočekao je Caj Ći, Sijev šef kabineta. I taj doček ocenjen je kao neobično visok nivo počasti.

Foto: Tanjug (AP Photo/Anupam Nath, Pool)

Si je time uzvratio na gest koji je Tramp učinio ranije ove godine, kada je lično dočekao kineskog predsednika po dolasku u vojnu bazu Endruz u Sjedinjenim Američkim Državama.

Xi Jinping once again holds a welcoming ceremony for Trump as he arrives in China. https://t.co/yntHotnlWv — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Pre Trampovog dolaska, Si i Putin održali su sastanak u Šenženu, koji je trajao više od dva sata. Razgovarali su o odnosima dve zemlje i mogućnostima za produbljivanje ekonomske saradnje, a obojica su istakla stabilnost partnerstva Moskve i Pekinga.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Putin je ocenio da rusko-kinesko partnerstvo predstavlja stabilan i pozitivan faktor na međunarodnoj sceni, dok je Si pozvao na dalje jačanje saradnje i zajedničko zalaganje za multipolarni svetski poredak.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

U Šenženu se očekuje i trilateralni sastanak Sija, Putina i Trampa. Prema najavama kineskog Ministarstva spoljnih poslova, trojica lidera razmeniće mišljenja o pitanjima globalnog mira, dok bi među važnim temama trebalo da budu i nuklearno razoružanje, trgovinski odnosi i međunarodna bezbednost.

(Politika onlajn)

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