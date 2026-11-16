POD NAPADOM SMO BALISTIČKIH RAKETA: Oglasio se Kličko - Kijev na udaru ruskih nemani
VIŠE ukrajinskih oblasti večeras je na meti ruskih napada balističkim raketama, dok su snažne eksplozije odjeknule u Kijevu, Dnjepru i Zaporožju, saopštili su ukrajinski zvaničnici i Vazduhoplovne snage Ukrajine.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je prestonica pod napadom balističkih raketa i pozvao građane da ostanu u skloništima, navodeći da ukrajinska protivvazdušna odbrana deluje na području grada.
On je nešto kasnije naveo da su, prema preliminarnim informacijama, zabeleženi pogoci na Severnom i Južnom mostu u Kijevu, prenosi Ukrinform. U Zaporožju je, prema rečima načelnika regionalne vojne administracije Mihaila Semikina, pogođen objekat industrijske infrastrukture, a posledice napada se utvrđuju.
Predstavnik Saveta odbrane Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio je da su ruske snage napale regionalni centar i kritičnu infrastrukturu grada, pri čemu je zabeleženo najmanje šest udara.
Snažne eksplozije čule su se i u Dnjepru, navodi ukrajinska agencija.. Ukrajinske vazduhoplovne snage prethodno su upozorile na opasnost od upotrebe balističkog naoružanja, dok su lokalne vlasti pozvale stanovništvo da se pridržava upozorenja o vazdušnoj opasnosti.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ranije danas upozorio je da se Rusija priprema za novi napad i pozvao građane da tokom večeri, noći i narednog dana obrate pažnju na signale za raketnu opasnost.
(Tanjug)
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