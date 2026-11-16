VIŠE ukrajinskih oblasti večeras je na meti ruskih napada balističkim raketama, dok su snažne eksplozije odjeknule u Kijevu, Dnjepru i Zaporožju, saopštili su ukrajinski zvaničnici i Vazduhoplovne snage Ukrajine.

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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je prestonica pod napadom balističkih raketa i pozvao građane da ostanu u skloništima, navodeći da ukrajinska protivvazdušna odbrana deluje na području grada.

On je nešto kasnije naveo da su, prema preliminarnim informacijama, zabeleženi pogoci na Severnom i Južnom mostu u Kijevu, prenosi Ukrinform. U Zaporožju je, prema rečima načelnika regionalne vojne administracije Mihaila Semikina, pogođen objekat industrijske infrastrukture, a posledice napada se utvrđuju.

Predstavnik Saveta odbrane Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio je da su ruske snage napale regionalni centar i kritičnu infrastrukturu grada, pri čemu je zabeleženo najmanje šest udara.

Snažne eksplozije čule su se i u Dnjepru, navodi ukrajinska agencija.. Ukrajinske vazduhoplovne snage prethodno su upozorile na opasnost od upotrebe balističkog naoružanja, dok su lokalne vlasti pozvale stanovništvo da se pridržava upozorenja o vazdušnoj opasnosti.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ranije danas upozorio je da se Rusija priprema za novi napad i pozvao građane da tokom večeri, noći i narednog dana obrate pažnju na signale za raketnu opasnost.

(Tanjug)