OPET OBUSTAVA LETOVA U SAD: Kolaps na aerodromima, navodni veliki kvar paralisao sve - Hitno oglašavanje Junajted Erlajnsa (FOTO)
AVIOKOMPANIJA Junajted Erlajns oglasila se povodom navodnog velikog kvara na sistemu, zbog kojeg je masa letova opet obustavljena.
- Iskreno se izvinjavamo zbog neprijatnosti. Svesni smo širokog kvara sistema i naši timovi naporno rade da sve što pre vrate u normalu. Cenimo vaše strpljenje dok rešavamo problem. Molimo vas da povremeno proveravate novosti kod nas i da pratite status vašeg leta preko Junajted aplikacije ili na sajtu united.com. Hvala što ste sa nama! - navodi se u objavi kompanije na Iksu.
Pre par dana na tlu čitavih SAD bili su obustavljeni letovi zbog opasnosti, koja na kraju nije potpuno objašnjenja. Zbog obustave letova sudbina mnogih kompanija dovedena je pod znak pitanja, a bezbednosna situacija podvrgnuta je sumnji.
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