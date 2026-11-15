INCIDENT U ORMUSKOM MOREUZU: IRGC tvrdi da su dva tankera izgorela nakon udara u mine na nedozvoljenoj ruti
NA dva naftna tankera izbio je požar nakon što su tokom noći udarila u podvodne mine u južnom delu Ormuskog moreuza, saopštile su pomorske snage iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), navodeći da su brodovi pokušali da tajno prođu nedozvoljenom rutom.
U saopštenju IRGC-a navodi se da su tankeri prethodno isključili navigacione sisteme i sisteme za automatsku identifikaciju plovila, u pokušaju da prikriju kretanje kroz Ormuski moreuz.
Prema navodima iranske Revolucionarne garde, nakon udara u morske mine došlo je do eksplozija i izbijanja velikog požara na oba tankera, prenela je Anadolija.
U saopštenju se dodaje da su još dva naftna tankera, koja su takođe pokušala da prođu nedozvoljenom rutom, postupila po upozorenjima centra za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a i vratila se u pravcu Persijskog zaliva.
(Tanjug)
Preporučujemo
Ameri ponudili Ukrajini ulazak u NATO: Uslov je vrlo bolan - Zelenski odgovorio
14. 11. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)