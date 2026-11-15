Svet

INCIDENT U ORMUSKOM MOREUZU: IRGC tvrdi da su dva tankera izgorela nakon udara u mine na nedozvoljenoj ruti

К.Л.С

15. 11. 2026. u 08:24

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NA dva naftna tankera izbio je požar nakon što su tokom noći udarila u podvodne mine u južnom delu Ormuskog moreuza, saopštile su pomorske snage iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), navodeći da su brodovi pokušali da tajno prođu nedozvoljenom rutom.

ИНЦИДЕНТ У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: ИРГЦ тврди да су два танкера изгорела након удара у мине на недозвољеној рути

Foto: Tanjug/AP

U saopštenju IRGC-a navodi se da su tankeri prethodno isključili navigacione sisteme i sisteme za automatsku identifikaciju plovila, u pokušaju da prikriju kretanje kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima iranske Revolucionarne garde, nakon udara u morske mine došlo je do eksplozija i izbijanja velikog požara na oba tankera, prenela je Anadolija.

U saopštenju se dodaje da su još dva naftna tankera, koja su takođe pokušala da prođu nedozvoljenom rutom, postupila po upozorenjima centra za kontrolu pomorskog saobraćaja IRGC-a i vratila se u pravcu Persijskog zaliva.

(Tanjug)

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