Svet

KAJA KALAS ZABRINUTA: Uputila važnu poruku Izraelu

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:48

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VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas pozvala je u subotu Izrael da ponovo otvori sve granične prelaze prema Gazi i omogući nesmetan ulazak humanitarne pomoći, upozoravajući da poplave i zimski uslovi dodatno pogoršavaju već tešku humanitarnu situaciju.

КАЈА КАЛАС ЗАБРИНУТА: Упутила важну поруку Израелу

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Ona je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog posledica obilnih padavina i poplava u Gazi, ističući da stanovništvo, iscrpljeno dugotrajnim sukobom, trpi dodatnu patnju zbog nebezbednih uslova života, objavljeno je u saopštenju na sajtu EU.

Kalas je naglasila da se međunarodno pravo i međunarodno humanitarno pravo "moraju poštovati u svim okolnostima, uz obaveznu zaštitu civila, civilne infrastrukture, medicinskog osoblja i zdravstvenih ustanova".

Ocenila je da je izraelski vazdušni napad na bolnicu Naser u četvrtak "duboko zabrinjavajući".

Šefica evropske diplomatije pozvala je Izrael da poštuje međunarodno pravo, omogući nesmetan pristup Ujedinjenim nacijama i humanitarnim organizacijama i ponovo otvori sve granične prelaze prema Gazi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jehad Alshrafi

- Godinu dana nakon objavljivanja primirja, vojni udari se nastavljaju, a nestašica osnovnih potrepština, uključujući odgovarajući smeštaj, lekove i medicinsku opremu, izazvana postojećim ograničenjima pristupa, i dalje traje - navodi se u saopštenju.

Takođe se ističe i potreba za potpunom primenom odredaba Rezolucije 2803 Saveta bezbednosti UN, uključujući trajno razoružanje Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i uspostavljanje civilne uprave.

Kalas je ponovila da Hamas ne sme da ima nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom i potvrdila podršku rešenju o dve države kao osnovi za trajni mir na Bliskom istoku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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