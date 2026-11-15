KAJA KALAS ZABRINUTA: Uputila važnu poruku Izraelu
VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas pozvala je u subotu Izrael da ponovo otvori sve granične prelaze prema Gazi i omogući nesmetan ulazak humanitarne pomoći, upozoravajući da poplave i zimski uslovi dodatno pogoršavaju već tešku humanitarnu situaciju.
Ona je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog posledica obilnih padavina i poplava u Gazi, ističući da stanovništvo, iscrpljeno dugotrajnim sukobom, trpi dodatnu patnju zbog nebezbednih uslova života, objavljeno je u saopštenju na sajtu EU.
Kalas je naglasila da se međunarodno pravo i međunarodno humanitarno pravo "moraju poštovati u svim okolnostima, uz obaveznu zaštitu civila, civilne infrastrukture, medicinskog osoblja i zdravstvenih ustanova".
Ocenila je da je izraelski vazdušni napad na bolnicu Naser u četvrtak "duboko zabrinjavajući".
Šefica evropske diplomatije pozvala je Izrael da poštuje međunarodno pravo, omogući nesmetan pristup Ujedinjenim nacijama i humanitarnim organizacijama i ponovo otvori sve granične prelaze prema Gazi.
- Godinu dana nakon objavljivanja primirja, vojni udari se nastavljaju, a nestašica osnovnih potrepština, uključujući odgovarajući smeštaj, lekove i medicinsku opremu, izazvana postojećim ograničenjima pristupa, i dalje traje - navodi se u saopštenju.
Takođe se ističe i potreba za potpunom primenom odredaba Rezolucije 2803 Saveta bezbednosti UN, uključujući trajno razoružanje Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i uspostavljanje civilne uprave.
Kalas je ponovila da Hamas ne sme da ima nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom i potvrdila podršku rešenju o dve države kao osnovi za trajni mir na Bliskom istoku.
(Tanjug)
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