Svet

RUSKA OPERACIJA "MEDVEĐI UGAO" U HARKOVU: Stigli ukrajinski nekrolozi - Rusi uništili Prvi granični odred Ukrajine

С.А.М.

15. 11. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEKROLOZI i objave u kojima se traga za nestalim ukrajinskim vojnicima počeli su da se pojavljuju nakon sprovođenja ruske operacije „Mečji ugao“ u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

РУСКА ОПЕРАЦИЈА МЕДВЕЂИ УГАО У ХАРКОВУ: Стигли украјински некролози - Руси уништили Први гранични одред Украјине

Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Prema rečima sagovornika agencije, posebno velike gubitke pretrpeo je Prvi granični odred Državne granične službe Ukrajine.

 - Počinju da se pojavljuju nekrolozi i objave o potrazi za nestalim ukrajinskim vojnicima koji su uništeni u području izvođenja operacije 'Mečji ugao'. Posebno velike gubitke pretrpeo je Prvi granični odred Državne granične službe Ukrajine - naveo je izvor.

On je precizirao da su jedinice ukrajinskih graničara bile raspoređene u naseljima Varvarovka, Nikolajevka, Rubljeno, Nesterno, Kređanka, Krasni Jar, Potihonovo, Lošakovo, Komisarovo, Široko, Černjakov i Berezniki.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage su tokom operacije „Mečji ugao“ oslobodile 28 naseljenih mesta i 461 kvadratni kilometar teritorije, uz navodno uništenje 1.810 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

Komandant grupe snaga „Sever“, general-pukovnik Jevgenij Nikiforov, obavestio je 16. oktobra ruskog predsednika Vladimira Putina o završetku operacije.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Poljska rekla ne Ukrajini: Kijevu se ovo neće svideti
Svet

0 0

Poljska rekla "ne" Ukrajini: Kijevu se ovo neće svideti

POLjSKA neće izdvajati finansijska sredstva za kupovinu američkog naoružanja za Ukrajinu u okviru NATO inicijative PURL (Lista prioritetnih potreba Ukrajine), zbog visokih domaćih izdataka za odbranu i budžetskih ograničenja, saopštio je poljski premijer Donald Tusk nakon neformalnog samita lidera Evropske unije u Dablinu.

14. 11. 2026. u 22:41

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA