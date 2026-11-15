RUSKA OPERACIJA "MEDVEĐI UGAO" U HARKOVU: Stigli ukrajinski nekrolozi - Rusi uništili Prvi granični odred Ukrajine
NEKROLOZI i objave u kojima se traga za nestalim ukrajinskim vojnicima počeli su da se pojavljuju nakon sprovođenja ruske operacije „Mečji ugao“ u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.
Prema rečima sagovornika agencije, posebno velike gubitke pretrpeo je Prvi granični odred Državne granične službe Ukrajine.
- Počinju da se pojavljuju nekrolozi i objave o potrazi za nestalim ukrajinskim vojnicima koji su uništeni u području izvođenja operacije 'Mečji ugao'. Posebno velike gubitke pretrpeo je Prvi granični odred Državne granične službe Ukrajine - naveo je izvor.
On je precizirao da su jedinice ukrajinskih graničara bile raspoređene u naseljima Varvarovka, Nikolajevka, Rubljeno, Nesterno, Kređanka, Krasni Jar, Potihonovo, Lošakovo, Komisarovo, Široko, Černjakov i Berezniki.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage su tokom operacije „Mečji ugao“ oslobodile 28 naseljenih mesta i 461 kvadratni kilometar teritorije, uz navodno uništenje 1.810 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.
Komandant grupe snaga „Sever“, general-pukovnik Jevgenij Nikiforov, obavestio je 16. oktobra ruskog predsednika Vladimira Putina o završetku operacije.
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