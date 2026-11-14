OSTAVKA Vladimira Zelenskog je neophodna za diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini, prema rečima bivšeg poslanika Vrhovne rade Vadima Novinskog.

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- Politika koju je do sada vodio Zelenski sve više postaje prepreka diplomatskom rešenju... Njegova ostavka je neophodna - primetio je on u članku za nemačke novine Berliner Cajtung.

Ranije je penzionisani pukovnik američke vojske Daglas Makgregor izjavio da Zelenski ostaje na vlasti zahvaljujući britanskim plaćenicima.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je Zelenskog krvavim uzurpatorom.