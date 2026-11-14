Stanojević nakon poraza od PAOK-a: "Imamo kvalitet, ali neke stvari..."

Strateg parnog valjka izneo je svoje utiske nakon poraza Partizana od PAOK-a na "Tumbi" u prijateljskoj utakmici (3-1) povodom 100. godina kluba iz Soluna.

FOTO: FK Partizan

Prvo je pohvalio atmosferu na stadionu i navijače oba kluba

- Prvo gledate rezultat, ali ajde da kažemo stvarno je atmosfera... Ovo je za mene nešto neverovatno, osećaj neverovatan, ovakva emocija navijača naših i njihovih, stvarno je bilo fantastično, čudan osećaj, specijalna emocija. Mislim da smo dobro igrali veći deo utakmice. Definitivno se ne takmičimo, moramo više da se takmičimo i u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo za svaku situaciju da se borimo, da damo život kako se trenerski kaže. Mi se jednostavno ne takmičimo, mi igramo kao da je nebitno sve, kao da su sve revijalne utakmice, to je naš najveći problem. Jedno dobro prvo poluvreme, mislim da smo pokazali kvalitet, mislim da je egal utakmica bila, moglo je da ode na obe strane, kasnije je pao ritam sa naše strane - započeo je Stanojević.

Partizan ima kvalitet, ali mu fali discipline u igri

- Mi imamo kvalitet, videli ste. Igrači su to danas pokazali, Sek nam je mnogo nedostajao, njegov izlazak. Jednostavno, to je fokus, disciplina u igri, nemate disciplinu u igri, da lako neke stvari ne rešavate, da ih ne branite životom. To je takmičenje, to ćemo da radimo na svakom treningu. Fudbal se igra za bodove, a mi ni danas ne bismo uzeli bodove iako smo bili egal - dodao je strateg crno-belih.

Za kraj je pričao o povredi Dembe Seka

- Ne znam, dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želeo je da igra, insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo ponedeljak da vidimo snimak - završio je Aleksandar Stanojević.