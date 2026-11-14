"NISAM PLAĆAO REKET N1, NITI ĆU PRVOJ I RTS-U" Vučić o situaciji u medijima u Srbiji

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku na Pink televiziji govorio je o situaciji u pojedinim medijima u Srbiji.

Foto: Pink

ja sam ponosan što sam slobodan čovek i što ne plaćam reket nikome. Nisam hteo da ga plaćam ni Milovanu Brkiću, ni N1, niti ću da ga plaćam Prvoj televiziji, ni RTS-u.

- SA RTS-a me nisu zvali i ne moraju ni da me zovu, to će biti jedan od razloga za prve velike proteste. Sačekaćemo malo, 20 dana je tek prošlo, od prvog dana imaju punu vlast, punu vlast u svom krugu. Kažu da nemaju još uvek poluge vlasti, i onda se oglašavaju na društvenim mrežama. To što oni nemaju poluge vlasti, to je da vas zavaraju. I to je da im vi to ponavljate. Oni u čemu nemaju pune poluge vlasti? Samo mi to recite. Je l' određuju koje će televizije da gase ono što nikada niko nije radio u ovoj zemlji u poslednjih 20 godina? Je l' određuju kakva se politika vodi u Ministarstvu spoljnih poslova? Apsolutno. Je l' određuju sve u policiji? Poslali su čoveka iz Višeg suda da ode da određuje ko će da bude zamenjen i ko će da bude u beogradskoj policiji, ko će da bude ovde, ko će da bude onde. Sve rade u policiji. Kako god da okrenete.