Politika

"BRANKO MILUTINOVIĆ IZ NORDEUSA SE POMINJE" Vučić otkriva ko se razmatra za novog predsednika Vlade Srbije

С.А.М.

14. 11. 2026. u 19:01

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić otkrio je da bi potencijalni novi predsednik Vlade Srbije bio Branko Milutinović iz Nordeusa.

БРАНКО МИЛУТИНОВИЋ ИЗ НОРДЕУСА СЕ ПОМИЊЕ Вучић открива ко се разматра за новог председника Владе Србије

Foto: N. Fifić

- Pominje se da će biti Branko Milutinović iz Nordeusa, planiraju ga za premijera, ne znam da li ste čuli tu informaciju. Zamislite kakav bi to, kakav bi to apsurd bio - rekao je Vučić, pa dodao:

 - Dakle, novcem možete da kupite poziciju predsednika vlade, ali da pri tome ne platite porez u Srbiji. Kada je prodao svoju firmu Amerikancima, platio je porez u Irskoj, a ne u Srbiji. Ali ne verujem da, ne verujem da će sebe da ruše na takav način, jer oni su uglavnom anarhističko-marksistički orijentisani, oni vole samoupravljanje, oni vole da glume pravdoljubivost i tako dalje. Sumnjam da bi postavljali jednog od najvećih tajkuna na takvo mesto. Dobro, videćemo. Ali ne znam kada će izaći, zato što ni mi zapravo ne znamo, mi zapravo ništa ne znamo.

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