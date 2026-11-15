Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
Košarkaše Crvene zvezde u nedelju očekuje novi izazov u ABA ligi. Crveno-beli će u okviru osmog kola regionalnog takmičenja ugostiti Cedevita Olimpiju, a derbi grupe A zakazan je za 18.30 časova u Beogradu.
Oba tima nalaze se u gornjem delu tabele i imaju velike ambicije u regionalnom takmičenju. Zvezda u susret ulazi sa učinkom od pet pobeda i jednog poraza, uz impresivan niz od pet uzastopnih trijumfa u ABA ligi.
Ipak, ekipa sa Malog Kalemegdana tokom nedelje nije uspela da nastavi pobednički ritam u Evroligi, pošto je poražena od madridskog Reala. Duel sa Ljubljančanima zato predstavlja priliku da se crveno-beli vrate na pobednički kolosek.
Cedevita Olimpija u Beograd stiže u dobrom raspoloženju. Slovenački tim konačno je povezao pobede i trenutno je u seriji od četiri trijumfa u svim takmičenjima, uključujući i dva u Evrokupu. Tokom nedelje slavili su i na gostovanju Rostoku u Nemačkoj, dok u ABA ligi imaju skor od četiri pobede i dva poraza.
Tradicija je, međutim, na strani domaćina. Cedevita Olimpija poslednji put je slavila u Beogradu još 2015. godine, iako je u Ljubljani u nekoliko navrata uspevala da iznenadi crveno-bele. Jedan od takvih susreta odigran je i na početku prošle sezone.
Utakmica Crvene zvezde i Cedevita Olimpije počinje u nedelju u 18.30 časova, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1.
Posle ovog duela, crveno-bele očekuje nastavak zahtevnog rasporeda, pošto naredne nedelje sledi duplo kolo Evrolige.
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