Ko im je sada kriv kada nema Ronalda? Portugal se obrukao protiv Danske!

Iako više nema Kristijana Ronalda kojeg su brojni svetski mediji isticali kao najveći razlog za bilo koje slabe nastupe reprezentacije Portugala tokom poslednjih godina, upravo nakon njegovog povlačenja iz reprezentacije izabranici Žorža Žezusa odigrali su ubedljivo najgori meč u skorijoj istoriji nacionalnog tima izgubivši od Danske usred Brage sa 1:4 (0:1)!

FOTO: Tanjug/AP/Armando Franca

Kosmička pravda! To će reći brojni fanovi Kristijana Ronalda širom sveta za ono što se večeras desilo reprezentaciji Portugala.

Četa Žorža Žezusa je izgedala izgubljeno na terenu protiv Danaca koji su od prvog minuta bili bolji protivnik na terenu, a to su posebno naplatili sjajnim izdanjem u druom poluvremenu tokom kojeg su postigli tri gola i više nego zasluženos slavili sa 4:1!

Dominirao je Rasmus Hojlund sa dva pogotka, a u listu strelaca su se upisali Pjer Emil Hojbjerg i Joakim Andersen.

Počasni gol za domaćina postigao je kapiten Bernardo Silva u sudijskoj nadoknadi.

Portugalci dugo nisu doživeli ovakav šamar, pogotovo na svom terenu i biće zanimljivo videti koga će sada okriviti za ovo, pošto dežurnog krivca Kristijana Ronalda više nema.

Na udaru navijača, koji su u osmom minutu aplauzom odali priznanje strelcu 146 golova na 234 utakmice u dresu Portugala, bili su svi igrači zbog ovog sramnog nastupa, a posebno je izviždan Bruno Fernandeš koji je izmenjen za Bernarda Silvu pri rezultatu 0:4.

Kapiten Junajteda je očajno igrao i na Svetskom prvenstvu, ali tada je imao iza koga da se sakrije, sada to nije slučaj i po prvi put od kada igra za nacionalni tim će morati da se suoči sa kritikama oči u oči.

Sve u svemu, košmaran početak Portugalaca bez Kristijana Ronalda, ali možda je baš ovo bilo potrebno da inadžija Žorž Žezus i pojedini reprezentativci prihvate da se nisu baš najbolje poneli prema najvećoj fudbalskog legendi koju su i koju će ikada imati.

Standings provided by Sofascore