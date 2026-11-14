"BIĆE STRAHOVITO MNOGO PROMENA U NAŠOJ STRANCI" Vučić otkrio šta se sprema u SNS-u

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku na Pink televiziji istakao je da će njegova stranka doživeti pročišćenje, te da će kao takva nastupati u daljoj političkoj borbi.

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- Biće strahovito mnogo promena, i u našoj stranci, ali i u širokom frontu i pokretu koji ćemo da pokušamo da zajednički generišemo i da okupljamo ljude i različitih uverenja, ne bismo li mogli da se u narednih 2 ili 3 godine izborimo za slobodu. Kada govorimo o promenama, biće promena i u stranačkoj organizaciji. Neki su radili dobro, većina loše. Mnogi su se bavili biznisom. Oni koji nisu, imaće svoje mesto. Ali, u svakom slučaju, mnogo toga ćemo da menjamo i pokušaćemo da prikažemo lica mlađih ljudi, stručnih, ozbiljnih, ali ne da ih sakrivamo, već da ih pokazujemo. Te ljude ćemo da uključujemo što je moguće više, da promenimo krv, da pokažemo da smo spremni sebe da menjamo, da smo spremni da prihvatimo i analiziramo i sopstvene greške, i da ne svodimo sve na to: "ovo nam je uradila Meta", "ovo nam je uradio taj i taj". Šta god da se dogodilo, kako god da se dogodilo, i bez obzira na ujedinjavanje svih, levih, desnih, ovakvih i onakvih, ništa tu nije važno. Mi moramo da budemo pošteni prema sebi, fer prema sebi, da sagledamo greške, da ih ispravimo, i da se izborimo za nešto drugo. Dakle, mi u Skupštini nećemo da bacamo petarde, nećemo da gađamo nikoga, dostojanstveno ćemo da se ponašamo, ali ćemo se snažno boriti za Srbiju i snažno ćemo se boriti za svoje političke stavove - ističe Vučić.