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NE INSISTIRAJTE NA DOGOVORIMA Astro savet za nedelju, 15. novembar: Evo koji (pod)znaci su "klackalici" emocija i razuma

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 11. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, nežnijeg pola, naroda, domovine, 15. novembra pre podne napušta stabilnog, uzdržanog, ambicioznog Jarca i ulazi u ekscentričnu, nepredvidivu Vodoliju, znak bunta i preokreta, gde se već nalazi Pluton, planeta moći, strasti i novca.

НЕ ИНСИСТИРАЈТЕ НА ДОГОВОРИМА Астро савет за недељу, 15. новембар: Ево који (под)знаци су клацкалици емоција и разума

Foto: Depositphotos/zoomteam/peshkova

Ovaj aspekt naglašava intuiciju i podstiče interes za astrologiju, psihologiju i teme iz oblasti duhovnosti.

Istovremeno, Mesec obrazuje kvadrat sa Merkurom, planetom logikie, mentalnog stanja, komunikacija, koji je nedavno krenuo direktnim hodom preko Škorpije. Zato su emocije (Mesec) u sukobu sa razumom, logikom. Škorpija voli moć i dominaciju, a Lav voli da diktira pravila.

Zato ne bi trebalo insistirati na dogovorima i planiranju zajedničkih poslova, jer može doći do mimoilaženja u načinu razmišljanja, rešavanja problema ili stavovima po pitanju određenih situacija.

Ovaj aspekt ne odgovara rođenima sa podznakom ili Suncem u prvoj dekadi Bika, Lava, Škorpije i Vodolije.

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