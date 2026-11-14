Norveška pobedila Vels u Ligi nacija

FUDBALSKA reprezentacije Norveške pobedila je ove subote u Oslu selekciju Velsa rezultatom 3:1 u 5. kolu grupe A4 Lige nacija.

FOTO: Tanjug/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

Skandinavci su poveli golom Antonija Nuse u 59. minutu, a Andreas Šelderup je devet minuta kasnije duplirao prednost domaćina.

Gostujuća reprezentacija se nije predavala i uspel je pogotkom Dejvida Bruksa u 79. minutu da smanji na 2:1.

Konačan rezultat postavio je Erling Haland iz penala u 88. minutu. Prethodno je Konor Roberts u svom šesnaetercu oborio Šelderupa.

U drugom meču grupe A4 od 20.45 časova igraće Portugalija i Danska.

Porugalija je vodeća u grupi sa 12 bodova, Norveška i Danska imaju po šest, dok Vels ima tri boda.

U poslednjem kolu sastaće se Vels - Portugalija, odnosno Danska - Norveška.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“