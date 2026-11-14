Fudbal

Norveška pobedila Vels u Ligi nacija

Танјуг

14. 11. 2026. u 21:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALSKA reprezentacije Norveške pobedila je ove subote u Oslu selekciju Velsa rezultatom 3:1 u 5. kolu grupe A4 Lige nacija.

Норвешка победила Велс у Лиги нација

FOTO: Tanjug/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

Skandinavci su poveli golom Antonija Nuse u 59. minutu, a Andreas Šelderup je devet minuta kasnije duplirao prednost domaćina.

Gostujuća reprezentacija se nije predavala i uspel je pogotkom Dejvida Bruksa u 79. minutu da smanji na 2:1.

Konačan rezultat postavio je Erling Haland iz penala u 88. minutu. Prethodno je Konor Roberts u svom šesnaetercu oborio Šelderupa.

U drugom meču grupe A4 od 20.45 časova igraće Portugalija i Danska.

Porugalija je vodeća u grupi sa 12 bodova, Norveška i Danska imaju po šest, dok Vels ima tri boda.

U poslednjem kolu sastaće se Vels - Portugalija, odnosno Danska - Norveška.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbal

0 1

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

14. 11. 2026. u 17:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije