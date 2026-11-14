Norveška pobedila Vels u Ligi nacija
FUDBALSKA reprezentacije Norveške pobedila je ove subote u Oslu selekciju Velsa rezultatom 3:1 u 5. kolu grupe A4 Lige nacija.
Skandinavci su poveli golom Antonija Nuse u 59. minutu, a Andreas Šelderup je devet minuta kasnije duplirao prednost domaćina.
Gostujuća reprezentacija se nije predavala i uspel je pogotkom Dejvida Bruksa u 79. minutu da smanji na 2:1.
Konačan rezultat postavio je Erling Haland iz penala u 88. minutu. Prethodno je Konor Roberts u svom šesnaetercu oborio Šelderupa.
U drugom meču grupe A4 od 20.45 časova igraće Portugalija i Danska.
Porugalija je vodeća u grupi sa 12 bodova, Norveška i Danska imaju po šest, dok Vels ima tri boda.
U poslednjem kolu sastaće se Vels - Portugalija, odnosno Danska - Norveška.
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