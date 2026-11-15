POTPUNI KOLAPS U SAD: Kvar prizemljio hiljade aviona, haos na aerodromima se nastavlja i danas
U SJEDINjENIM Američkim Državama za danas je, zbog poremećaja koje je izazvao kvar opreme u sistemu kontrole letenja, otkazano 910 letova, a prema podacima paltforme za praćenje letova i vazdušnog saobraćaja FlightAware, broj otkazanih letova nastavlja da raste.
Prema podacima FlightAware, u subotu je zbog istog problema bilo otkazano više od 6.400 letova širom SAD, dok je u petak bilo otkazano više od 9.000 letova, prenosi ABC. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila je u petak obustavu letova na svim aerodromima širom SAD, zbog kvara opreme u sistemu kontrole letenja, što je prizemljilo sve avione na više od četiri sata. Administrator FAA Brajan Bedford je na konferenciji za novinare u subotu rekao da nije pronađen "nikakav dokaz o bilo čemu zloglasnom", kao i da nije bilo dokaza "o bilo čemu što je povezano sa veštačkom inteligencijom" Bedford je rekao da očekuje da će sistem biti potpuno oporavljen do kraja vikenda.
- Na osnovu svega što čujemo od naših partnerskih avio-kompanija, oni veruju da će moći da imaju potpuni integritet rasporeda do kraja radnog dana u nedelju - rekao je on.
Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je u subotu da obustavu letova širom Sjedinjenih Američkih Država nije izajvao sajber-napad, već zamena bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.
On je optužio telekomunikacionu kompaniju L3Harris zbog tehničkog propusta koji je doveo do obustave vazdušnog saobraćaja.
(Tanjug)
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