Svet

POTPUNI KOLAPS U SAD: Kvar prizemljio hiljade aviona, haos na aerodromima se nastavlja i danas

Ana Đokić

15. 11. 2026. u 07:54

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U SJEDINjENIM Američkim Državama za danas je, zbog poremećaja koje je izazvao kvar opreme u sistemu kontrole letenja, otkazano 910 letova, a prema podacima paltforme za praćenje letova i vazdušnog saobraćaja FlightAware, broj otkazanih letova nastavlja da raste.

ПОТПУНИ КОЛАПС У САД: Квар приземљио хиљаде авиона, хаос на аеродромима се наставља и данас

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema podacima FlightAware, u subotu je zbog istog problema bilo otkazano više od 6.400 letova širom SAD, dok je u petak bilo otkazano više od 9.000 letova, prenosi ABC. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila je u petak obustavu letova na svim aerodromima širom SAD, zbog kvara opreme u sistemu kontrole letenja, što je prizemljilo sve avione na više od četiri sata. Administrator FAA Brajan Bedford je na konferenciji za novinare u subotu rekao da nije pronađen "nikakav dokaz o bilo čemu zloglasnom", kao i da nije bilo dokaza "o bilo čemu što je povezano sa veštačkom inteligencijom" Bedford je rekao da očekuje da će sistem biti potpuno oporavljen do kraja vikenda.

- Na osnovu svega što čujemo od naših partnerskih avio-kompanija, oni veruju da će moći da imaju potpuni integritet rasporeda do kraja radnog dana u nedelju - rekao je on.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je u subotu da obustavu letova širom Sjedinjenih Američkih Država nije izajvao sajber-napad, već zamena bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.

On je optužio telekomunikacionu kompaniju L3Harris zbog tehničkog propusta koji je doveo do obustave vazdušnog saobraćaja.

(Tanjug)

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