Lineker nema poverenja u Poketina: Biću iznenađen ako bude u Mančester junajtedu za 18 meseci (VIDEO)
LEGENDARNI Englez ne veruje u Maurisija Poketina.
Argentinac je zamenio Majkla Kerika na klupi "crvenih đavola", ali Gari Lineker smatra da on neće ispuniti cilj koji je ispred njega postavljen.
- Vidim da Poketino odlazi tamo i mislim da će verovatno imati solidan start i da će neko vreme gurati sasvim dobro. Mislim da je za Poketina to veliki klub, Mančester junajted, veliki po imenu. Otići će tamo, a onda će se razočarati načinom na koji će se stvari odvijati u budućnosti i, ako i dalje bude tamo za 18 meseci, biću iznenađen - rekao je Lineker u podkastu "The Rest is Football".
On je podsetio da mnoga velika imena poput Žozea Murinja i Luja van Gala nisu uspeli da naprave rezultat.
- Jer se iznova i iznova sve ponavlja po istom šablonu - žrtveni jarac je uvek trener i to se jasno vidi. A ja mislim da su pravi problemi iznad trenera. Svi ti ljudi su dobri treneri. Pogledajte samo neka od imena koja su imali u poslednjih 10 godina. Koliko je to sada, 12 trenera (računajući i vršioce dužnosti, prim.aut.) koji su otišli od Aleksa Fergusona? I svi odu i kažu da je klub u rasulu.
Smatra da Majkl Kerik nije ništa kriv, sve je prebacio na sportski koji mu nije doveo adekvatna pojačanja.
- Uvek će treneri biti krivi, a nisu ni podržali Karika kako treba tokom leta. Nisu. On je odradio sjajan posao u drugom delu prošle sezone. Doduše, nisu igrali evropska takmičenja i igrali su na kontranapade, ali ne znam dokle će ljudi u vrhu Mančester junajteda moći da se izvlače s tim. Na kraju krajeva, mislim da navijači to ionako znaju. Očigledno je da godinama unazad traju žalbe i protesti protiv Glejzera, a očigledno je i da Retklif nije doneo nikakvu promenu. Štaviše, sada su još gori - zaključio je Lineker.
Poketino će debi na klupi Mančester junajteda imati 22. novembra od 17.30 na "Enfildu" protiv Liverpula.
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