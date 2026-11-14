VJERICA RADETA O NOVOJ VLASTI: Blokaderi ne vole da se zovu blokaderima, a dve godine su blokirali sve u Srbiji

POTPREDSEDNIK SRS Vjerica Radeta izjavila je da "blokaderi ne vole da se zovu blokaderima, ali oni to jesu".

Foto: Printskrin TV Prva

- Oni su dve godine blokirali sve u Srbiji, a sad ne vole što što ih tako zovemo, pa šta ćemo, tako smo navikli, što se nas tiče tako će i ostati - navela je Vjerica Radeta.

Vjerica Radeta: Blokaderi ne vole da se zovu blokaderima, ali oni to jesu. Oni su dve godine blokirali sve u Srbiji, a sad ne vole što što ih tako zovemo, pa šta ćemo, tako smo navikli, što se nas tiče tako će i ostati. TV Studio B, emisija "Beograde, dobro jutro", 13. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 14, 2026

Ranije je Radeta upozorila da će nova vlast od stranaca u koverti dobiti ko će biti ministri, a ko premijer.