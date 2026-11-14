Politika

VJERICA RADETA O NOVOJ VLASTI: Blokaderi ne vole da se zovu blokaderima, a dve godine su blokirali sve u Srbiji

В. Н.

14. 11. 2026. u 21:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNIK SRS Vjerica Radeta izjavila je da "blokaderi ne vole da se zovu blokaderima, ali oni to jesu".

ВЈЕРИЦА РАДЕТА О НОВОЈ ВЛАСТИ: Блокадери не воле да се зову блокадерима, а две године су блокирали све у Србији

Foto: Printskrin TV Prva

- Oni su dve godine blokirali sve u Srbiji, a sad ne vole što što ih tako zovemo, pa šta ćemo, tako smo navikli, što se nas tiče tako će i ostati - navela je Vjerica Radeta.

Ranije je Radeta upozorila da će nova vlast od stranaca u koverti dobiti ko će biti ministri, a ko premijer.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije