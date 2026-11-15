MAKRON UPOZORIO SVET: Ograničavanje sredstava Ukrajini, recept je za sledeći rat

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je u subotu da oni koji žele da ograniče sredstva namenjena Ukrajini nastoje da primoraju Kijev da prihvati nepravedan mir.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

On je u objavi na društvenoj mreži Iks ocenio da bi takav pristup dugoročno ugrozio bezbednost cele Evrope.

- Ograničavanje sredstava Ukrajini recept je za sledeći rat. To ne može da bude stav Francuske - napisao je Makron.

Upozorio je da bi eventualno nametanje ruske volje Ukrajini silom predstavljalo pretnju za čitav evropski kontinent.

Mes chers compatriotes, Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français. Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c’est toute l’Europe qui est fragilisée. C’est pourquoi l’Ukraine a encore été au cœur de nos échanges jeudi et vendredi à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne et du Conseil européen informel. Nous y avons montré notre unité autour de deux priorités que je veux partager avec vous ici. La première, c’est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Les Ukrainiens continuent de résister avec un courage qui force l’admiration. Les derniers échanges avec les émissaires américains l’ont montré : Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Son armée n’avance pas. Elle recule même et subit des pertes considérables. Mais il est clair qu’il fait le pari de faire plier l’Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari. Cela veut dire maintenir notre soutien financier et aider l’Ukraine à protéger sa population, ses centrales et ses réseaux électriques. Soyons clairs : ceux qui veulent rationner les moyens de l'Ukraine souhaitent au fond l'obliger à une paix injuste, à sa vulnérabilisation durable, et ainsi, à celle de l'Europe. C'est l'esprit de défaite. C'est la recette pour la guerre d'après. Cela ne peut pas être la position de la France. Notre deuxième priorité c’est de travailler avec l’Ukraine à une paix juste et durable. L’Europe doit y prendre toute sa part, car de cette paix dépend aussi la sécurité de notre continent. Au Conseil européen, hier, nous avons réaffirmé notre unité sur ce point. Au sommet de la Communauté politique européenne, nous avons pris une décision historique. 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes qui doivent guider la sécurité de l’Europe. C’est aussi le sens du travail de la Coalition des volontaires, que nous avons lancée début 2025 pour préparer les garanties de sécurité de l’Ukraine. La déclaration adoptée à Paris en début d’année en a posé les bases. Elle prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale qui pourra être déployée après un cessez-le-feu. Un exercice est en cours en Pologne pour montrer que nous sommes prêts à y prendre notre part. Nous nous retrouverons jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail. Nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l’après-guerre. Nous devons aussi préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme. Je veux en tout cas dire ici ma conviction que l'Ukraine, qui a la première armée conventionnelle d'Europe, a un rôle clé avec l'OTAN - au sein de laquelle elle a toute sa place. Notre objectif est clair : obtenir une paix juste et solide pour l’Ukraine puis continuer de renforcer, avec tous, un cadre de sécurité commun pour l’Europe. C’est ainsi que nous protégerons dans la durée les Ukrainiens, les Français, et tous les Européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 14, 2026

- Ako Rusija brutalno nametne svoju volju jednoj evropskoj zemlji, cela Evropa biće oslabljena. Pomagati Ukrajini da se brani znači štititi Francusku i Francuze - poručio je francuski predsednik.

Makron je ocenio i da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi da pregovara o okončanju rata, već računa na to da će Ukrajina popustiti pod pritiskom napada na civilno stanovništvo i pokušaja da se zemlja tokom zime ostavi bez električne energije.

- Vladimir Putin računa na to da će slomiti Ukrajinu pojačavanjem napada na civile i nastojanjem da zemlju tokom zime ostavi u mraku. Naša odgovornost je da osujetimo taj plan - naveo je Makron.

Dodao je i da evropske zemlje u pregovorima o Ukrajini moraju jasno da definišu svoje zahteve u vezi sa posleratnim periodom, uključujući i očekivanja od Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o dugoročnoj bezbednosti Evrope.

Makron je istakao da je neophodno da se u pregovorima jasno utvrdi kakva bezbednosna arhitektura treba da bude uspostavljena nakon završetka rata. Evropski lideri su, na samitu Evropske unije u Dablinu, izrazili zabrinutost da bi Rusija mogla da iskoristi razgovore o Ukrajini kako bi nametnula širu raspravu o bezbednosnom poretku u Evropi.

Prethodno je kandidatkinja krajnje desnice i jedan od favorita na predstojećim predsedničkim izborima u Francuskoj Marin Le Pen najavila da bi u slučaju pobede obustavila finansijsku pomoć Ukrajini nakon prelaznog perioda od šest meseci. Makron ne može ponovo da se kandiduje za tu funkciju, nakon što je odslužio dva predsednička mandata.

(Tanjug)

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