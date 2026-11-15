Svet

MAKRON UPOZORIO SVET: Ograničavanje sredstava Ukrajini, recept je za sledeći rat

Д.К.

15. 11. 2026. u 08:14

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je u subotu da oni koji žele da ograniče sredstva namenjena Ukrajini nastoje da primoraju Kijev da prihvati nepravedan mir.

МАКРОН УПОЗОРИО СВЕТ: Ограничавање средстава Украјини, рецепт је за следећи рат

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

On je u objavi na društvenoj mreži Iks ocenio da bi takav pristup dugoročno ugrozio bezbednost cele Evrope.

- Ograničavanje sredstava Ukrajini recept je za sledeći rat. To ne može da bude stav Francuske - napisao je Makron.

Upozorio je da bi eventualno nametanje ruske volje Ukrajini silom predstavljalo pretnju za čitav evropski kontinent.

- Ako Rusija brutalno nametne svoju volju jednoj evropskoj zemlji, cela Evropa biće oslabljena. Pomagati Ukrajini da se brani znači štititi Francusku i Francuze - poručio je francuski predsednik.

Makron je ocenio i da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi da pregovara o okončanju rata, već računa na to da će Ukrajina popustiti pod pritiskom napada na civilno stanovništvo i pokušaja da se zemlja tokom zime ostavi bez električne energije.

- Vladimir Putin računa na to da će slomiti Ukrajinu pojačavanjem napada na civile i nastojanjem da zemlju tokom zime ostavi u mraku. Naša odgovornost je da osujetimo taj plan - naveo je Makron.

Dodao je i da evropske zemlje u pregovorima o Ukrajini moraju jasno da definišu svoje zahteve u vezi sa posleratnim periodom, uključujući i očekivanja od Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o dugoročnoj bezbednosti Evrope.

Makron je istakao da je neophodno da se u pregovorima jasno utvrdi kakva bezbednosna arhitektura treba da bude uspostavljena nakon završetka rata. Evropski lideri su, na samitu Evropske unije u Dablinu, izrazili zabrinutost da bi Rusija mogla da iskoristi razgovore o Ukrajini kako bi nametnula širu raspravu o bezbednosnom poretku u Evropi.

Prethodno je kandidatkinja krajnje desnice i jedan od favorita na predstojećim predsedničkim izborima u Francuskoj Marin Le Pen najavila da bi u slučaju pobede obustavila finansijsku pomoć Ukrajini nakon prelaznog perioda od šest meseci. Makron ne može ponovo da se kandiduje za tu funkciju, nakon što je odslužio dva predsednička mandata.

(Tanjug)

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