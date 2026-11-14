Šveđani "preživeli" Bosnu: Zmajevi zamalo nadoknadili tri gola zaostatka u Solni
Fudbalska reprezentacija Švedske savladala je Bosnu i Hercegovinu rezultatom 3:2 u Solni, u utakmici Lige nacija koja je donela mnogo uzbuđenja, posebno u drugom poluvremenu.
Domaćin je furiozno otvorio susret i već u prvih 11 minuta stigao do dva gola prednosti. Daniel Svenson zatresao je mrežu u petom minutu, dok je Viktor Đekereš samo šest minuta kasnije povisio na 2:0 sa bele tačke.
Napadač Arsenala ponovo je bio koban po Bosance sa "kreča", pošto je u nadoknadi prvog poluvremena postigao svoj drugi pogodak na utakmici i doneo Šveđanima velikih 3:0.
Ipak, izabranici Sergeja Barbareza nisu se predavali. Već u 47. minutu Armin Gigović smanjio je zaostatak i vratio nadu gostima.
U 62. minutu usledio je novi udarac za domaćina. Sead Kolašinac postigao je drugi gol za Bosnu i Hercegovinu, pa je završnica donela pravu neizvesnost.
Zmajevi su pokušali da dođu i do potpunog povratka, ali Švedska je uspela da sačuva minimalnu prednost i upiše važnu pobedu.
Ovim trijumfom Šveđani su osigurali prvo mesto u grupi "4" divizije "B" Lige nacija, dok će Bosna morati da se zadovolji drugom pozicijom i igraće baraž za plasman u najviši rang.
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