Svitolina srušila Sabalenku i izborila polufinale, a onda usledio potez o kojem se priča! (VIDEO)
Ukrajinska teniserka Elina Svitolina napravila je veliko iznenađenje na završnom WTA turniru u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalnom okršaju savladala Arinu Sabalenku sa 6:3, 3:6, 6:1 i tako obezbedila mesto među četiri najbolje igračice.
Sedma teniserka sveta uspela je da eliminiše drugu igračicu sa WTA liste, demonstrirajući odličnu igru protiv jedne od glavnih favoritkinja turnira. Tokom susreta čak šest puta je napravila brejk i pronašla odgovor na snažne udarce beloruske predstavnice.
Ovim trijumfom Svitolina je smanjila zaostatak u međusobnim duelima na 2:6. Posebno je značajno što je do pobede nad Sabalenkom stigla prvi put posle šest godina, a ujedno je prvi put slavila protiv nje na tvrdoj podlozi.
Za Ukrajinku je ovo i povratak u polufinale završnog turnira prvi put od 2019. godine. Podsetimo, upravo na ovom takmičenju je 2018. stigla do titule.
Osim velikog sportskog rezultata, pažnju je ponovo privukao i događaj nakon poslednjeg poena.
Svitolina je, sada već tradicionalno, odbila da se rukuje sa Sabalenkom. Takav potez nije predstavljao iznenađenje, budući da ukrajinska teniserka već duže vreme ne pruža ruku igračicama iz Rusije i Belorusije zbog rata u Ukrajini i uloge dve zemlje u agresiji na njenu domovinu.
Na taj način ostala je dosledna stavu koji je zauzela nakon početka rata, bez obzira na protivnicu sa druge strane mreže.
Preporučujemo
Šok u Singapuru! Japan srušio Brazil u ludoj završnici, Anćeloti i Rafinja isključeni
14. 11. 2026. u 14:37
Jokiću istorijska zarada: Otkriveno kada Srbin ide u penziju
14. 11. 2026. u 13:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Skandal! Srpske reprezentativke se pobile tokom meča (VIDEO)
Veliki derbi ARKUS lige između Crvene zvezde i Bora, odigran na Banjici, obeležio je incident na terenu u kojem su glavne akterke bile Sara Garović i Jelena Agbaba.
12. 11. 2026. u 14:42
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)