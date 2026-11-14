Svitolina srušila Sabalenku i izborila polufinale, a onda usledio potez o kojem se priča! (VIDEO)

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina napravila je veliko iznenađenje na završnom WTA turniru u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalnom okršaju savladala Arinu Sabalenku sa 6:3, 3:6, 6:1 i tako obezbedila mesto među četiri najbolje igračice.

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Sedma teniserka sveta uspela je da eliminiše drugu igračicu sa WTA liste, demonstrirajući odličnu igru protiv jedne od glavnih favoritkinja turnira. Tokom susreta čak šest puta je napravila brejk i pronašla odgovor na snažne udarce beloruske predstavnice.

Ovim trijumfom Svitolina je smanjila zaostatak u međusobnim duelima na 2:6. Posebno je značajno što je do pobede nad Sabalenkom stigla prvi put posle šest godina, a ujedno je prvi put slavila protiv nje na tvrdoj podlozi.

Za Ukrajinku je ovo i povratak u polufinale završnog turnira prvi put od 2019. godine. Podsetimo, upravo na ovom takmičenju je 2018. stigla do titule.

Osim velikog sportskog rezultata, pažnju je ponovo privukao i događaj nakon poslednjeg poena.

Svitolina je, sada već tradicionalno, odbila da se rukuje sa Sabalenkom. Takav potez nije predstavljao iznenađenje, budući da ukrajinska teniserka već duže vreme ne pruža ruku igračicama iz Rusije i Belorusije zbog rata u Ukrajini i uloge dve zemlje u agresiji na njenu domovinu.

Svitolina d. Aryna Sabalenka 6-3 3-6 6-1 ELINA REACHES THE WTA FINALS SEMIFINALS FOR THE 1ST TIME SINCE 2019. This is also her 1st win over Aryna in 6 years and her 1st time beating her on a hardcourt. 10th top 10 win of 2026… the only player with more this year is world No. 1 Elena Rybakina. ✅53rd top 10 win 7 years have gone by since she last qualified for this event. To see her back here after becoming a mom, injuries, and surgery is a story of pure passion. Life has tested her, but resilience has no limits. 🥹 🇺🇦💙 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2026

Na taj način ostala je dosledna stavu koji je zauzela nakon početka rata, bez obzira na protivnicu sa druge strane mreže.