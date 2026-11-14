Tenis

Svitolina srušila Sabalenku i izborila polufinale, a onda usledio potez o kojem se priča! (VIDEO)

В.М.

14. 11. 2026. u 16:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ukrajinska teniserka Elina Svitolina napravila je veliko iznenađenje na završnom WTA turniru u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalnom okršaju savladala Arinu Sabalenku sa 6:3, 3:6, 6:1 i tako obezbedila mesto među četiri najbolje igračice.

Свитолина срушила Сабаленку и изборила полуфинале, а онда уследио потез о којем се прича! (ВИДЕО)

AP Photo/Achmad Ibrahim

Sedma teniserka sveta uspela je da eliminiše drugu igračicu sa WTA liste, demonstrirajući odličnu igru protiv jedne od glavnih favoritkinja turnira. Tokom susreta čak šest puta je napravila brejk i pronašla odgovor na snažne udarce beloruske predstavnice.

Ovim trijumfom Svitolina je smanjila zaostatak u međusobnim duelima na 2:6. Posebno je značajno što je do pobede nad Sabalenkom stigla prvi put posle šest godina, a ujedno je prvi put slavila protiv nje na tvrdoj podlozi.

Za Ukrajinku je ovo i povratak u polufinale završnog turnira prvi put od 2019. godine. Podsetimo, upravo na ovom takmičenju je 2018. stigla do titule.

Osim velikog sportskog rezultata, pažnju je ponovo privukao i događaj nakon poslednjeg poena.

Svitolina je, sada već tradicionalno, odbila da se rukuje sa Sabalenkom. Takav potez nije predstavljao iznenađenje, budući da ukrajinska teniserka već duže vreme ne pruža ruku igračicama iz Rusije i Belorusije zbog rata u Ukrajini i uloge dve zemlje u agresiji na njenu domovinu.

Na taj način ostala je dosledna stavu koji je zauzela nakon početka rata, bez obzira na protivnicu sa druge strane mreže.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije