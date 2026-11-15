AVIONI SE SUDARILI NA PISTI: Haos u Majamiju, ima povređenih (VIDEO)
TERETNI avion američke kargo kompanije UPS i avion panamske kompanije Kopa erlajns sudarili su se tokom protekle noći na pisti međunarodnog aerodroma u Majamiju, a u incidentu su dve osobe lakše povređene, saopštila je vatrogasna služba Majamija.
U sudaru su učestovali boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije Kopa erlajns, prenosi CBS.
- Oko 21.15 sati, avion u dolasku i avion u odlasku sudarili su se na raskrsnici dve rulne staze - rekao je direktor komunikacija na međunarodnom aerodromu Majami Greg Čin.
Čin je rekao da je vatrogasna služba Majamija zbrinula dva pacijenta na licu mesta zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski prevoz, kao i da su letovi bili sumereni na druge rulne staze, tako da sudar nije imao uticaj na rad aerodroma.
Teretni avion kompanije UPS trebalo je da poleti iz Majamija za Bogotu u Kolumbiji, a avion kompanije Kopa erlajns sleteo je iz Panama Sitija u Panami.
(Tanjug)
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