AVIONI SE SUDARILI NA PISTI: Haos u Majamiju, ima povređenih (VIDEO)

TERETNI avion američke kargo kompanije UPS i avion panamske kompanije Kopa erlajns sudarili su se tokom protekle noći na pisti međunarodnog aerodroma u Majamiju, a u incidentu su dve osobe lakše povređene, saopštila je vatrogasna služba Majamija.

Foto: Printskrin Iks @XRPGOD_X

U sudaru su učestovali boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije Kopa erlajns, prenosi CBS.

- Oko 21.15 sati, avion u dolasku i avion u odlasku sudarili su se na raskrsnici dve rulne staze - rekao je direktor komunikacija na međunarodnom aerodromu Majami Greg Čin.

🔴 Un Boeing 767 d’UPS et un Boeing 737 de Copa Airlines sont entrés en collision à faible vitesse sur une intersection de voies de circulation de l’aéroport international de Miami. Selon les échanges radio avec le contrôle aérien, l’appareil UPS aurait dépassé son point d’arrêt et le 737 de Copa Airlines (vol CM427, en provenance de Panama City) aurait accroché le 767 avec son aile. Aucun blessé n’a été confirmé. — air plus news (@airplusnews) November 15, 2026

Čin je rekao da je vatrogasna služba Majamija zbrinula dva pacijenta na licu mesta zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski prevoz, kao i da su letovi bili sumereni na druge rulne staze, tako da sudar nije imao uticaj na rad aerodroma.

Copa Airlines flight CM427, a 737-800 from Panama City, collided with a UPS 767 freighter while taxiing at Miami International Airport on Nov 14, Copa and the airport said. Two passengers had minor injuries; airport operations were not affected. https://t.co/kgh7QU08CB — Aviation News | Safety & Tech (@AviationNewsOnX) November 15, 2026

Teretni avion kompanije UPS trebalo je da poleti iz Majamija za Bogotu u Kolumbiji, a avion kompanije Kopa erlajns sleteo je iz Panama Sitija u Panami.

(Tanjug)

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