Svet

AVIONI SE SUDARILI NA PISTI: Haos u Majamiju, ima povređenih (VIDEO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:22

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TERETNI avion američke kargo kompanije UPS i avion panamske kompanije Kopa erlajns sudarili su se tokom protekle noći na pisti međunarodnog aerodroma u Majamiju, a u incidentu su dve osobe lakše povređene, saopštila je vatrogasna služba Majamija.

АВИОНИ СЕ СУДАРИЛИ НА ПИСТИ: Хаос у Мајамију, има повређених (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @XRPGOD_X

U sudaru su učestovali boing 767 kompanije UPS i Boing 737 kompanije Kopa erlajns, prenosi CBS.

- Oko 21.15 sati, avion u dolasku i avion u odlasku sudarili su se na raskrsnici dve rulne staze - rekao je direktor komunikacija na međunarodnom aerodromu Majami Greg Čin.

Čin je rekao da je vatrogasna služba Majamija zbrinula dva pacijenta na licu mesta zbog lakših povreda i da im nije bio potreban medicinski prevoz, kao i da su letovi bili sumereni na druge rulne staze, tako da sudar nije imao uticaj na rad aerodroma.

Teretni avion kompanije UPS trebalo je da poleti iz Majamija za Bogotu u Kolumbiji, a avion kompanije Kopa erlajns sleteo je iz Panama Sitija u Panami.

(Tanjug)

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