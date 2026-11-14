IDEALNA ZA SLAVU, A GOTOVA OČAS POSLA: Slana torta sa pečenim paprikama, oduševiće sve za trpezom

SLANA torta sa pečenim paprikama je idealna za slavu i gotova za sat vremena. Po želji ubacite i šunku.

Foto: Novosti

Sastojci:

5 jaja



Recept za slanu tortu sa pečenim paprikama:

200 ml ulja400 g brašna1 prašak za pecivokašičica soli450 g očišćenih pečenih crvenih paprika, iseckanihZa ukrašavanje:400 g kisele pavlake100 g majonezarendani kačkavalj

Kako biste napravili slanu tortu prvo umutite jaja a onda dodajte mleko i ulje i sve umutite. U drugoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte mešavini jaja i opet dobro umutite.

Smesi potom dodajte iseckane paprike. Izmešajte pa prebacite u tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pecite 40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon pečenja ohladite na rešetki, a zatim izvadite iz pleha da se potpuno ohladi.

Pomešajte kiselu pavlaku i majonez i premažite slanu tortu. Preko svega toga narendajte kačkavalj. Ukrasite peršunom.

(stvar ukusa)