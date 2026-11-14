IDEALNA ZA SLAVU, A GOTOVA OČAS POSLA: Slana torta sa pečenim paprikama, oduševiće sve za trpezom
SLANA torta sa pečenim paprikama je idealna za slavu i gotova za sat vremena. Po želji ubacite i šunku.
Sastojci:
5 jaja
200 ml ulja
400 g brašna
1 prašak za pecivo
kašičica soli
450 g očišćenih pečenih crvenih paprika, iseckanih
Za ukrašavanje:
400 g kisele pavlake
100 g majoneza
rendani kačkavalj
Recept za slanu tortu sa pečenim paprikama:
Kako biste napravili slanu tortu prvo umutite jaja a onda dodajte mleko i ulje i sve umutite. U drugoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte mešavini jaja i opet dobro umutite.
Smesi potom dodajte iseckane paprike. Izmešajte pa prebacite u tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pecite 40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon pečenja ohladite na rešetki, a zatim izvadite iz pleha da se potpuno ohladi.
Pomešajte kiselu pavlaku i majonez i premažite slanu tortu. Preko svega toga narendajte kačkavalj. Ukrasite peršunom.
(stvar ukusa)
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