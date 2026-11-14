Torte i kolači

IDEALNA ZA SLAVU, A GOTOVA OČAS POSLA: Slana torta sa pečenim paprikama, oduševiće sve za trpezom

Т. М.

14. 11. 2026. u 07:00

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SLANA torta sa pečenim paprikama je idealna za slavu i gotova za sat vremena. Po želji ubacite i šunku.

ИДЕАЛНА ЗА СЛАВУ, А ГОТОВА ОЧАС ПОСЛА: Слана торта са печеним паприкама, одушевиће све за трпезом

Foto: Novosti

Sastojci:

5 jaja

300 ml mleka
200 ml ulja
400 g brašna
1 prašak za pecivo
kašičica soli
450 g očišćenih pečenih crvenih paprika, iseckanih
Za ukrašavanje:
400 g kisele pavlake
100 g majoneza
rendani kačkavalj

Recept za slanu tortu sa pečenim paprikama:

Kako biste napravili slanu tortu prvo umutite jaja a onda dodajte mleko i ulje i sve umutite. U drugoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte mešavini jaja i opet dobro umutite.

Smesi potom dodajte iseckane paprike. Izmešajte pa prebacite u tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pecite 40 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni. Nakon pečenja ohladite na rešetki, a zatim izvadite iz pleha da se potpuno ohladi.

Pomešajte kiselu pavlaku i majonez i premažite slanu tortu. Preko svega toga narendajte kačkavalj. Ukrasite peršunom.

(stvar ukusa)

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