Svet

SUD BLOKIRAO TRAMPOV PLAN: "Ostrvo smeća" ostaje otvoreno za javnost (FOTO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 08:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKA okružna sudija Ana Rejes donela je presudu da park Istočni Potomak mora da ostane otvoren za javnost, čime je privremeno blokiran plan američkog predsednika Donalda Trampa za rekonstrukciju terena za golf na tom prostoru u Vašingtonu.

СУД БЛОКИРАО ТРАМПОВ ПЛАН: Острво смећа остаје отворено за јавност (ФОТО)

AP Photo/Mark Schiefelbein

Trampova administracija je prethodno objavila planove da zatvori celokupno područje Istočnog Potomaka i Hejns Pointa počev od danas, što je osujetila presuda prema kojoj, dok se sudski postupak odvija, teren za staze, zajedno sa okolnim biciklističkim i pešačkim stazama, mora da ostane otvoren za javnost, prenosi NBC.

U presudi se navodi da na tom terenu može doći do "rutinskih, privremenih zatvaranja u skladu sa istorijskim operativnim praksama terena", ili u slučaju "kada je to potrebno za rešavanje jasno definisanih, neposrednih pretnji po javnu bezbednost".

U presudi se navodi da bi zatvaranje parka "nepopravljivo naštetilo" tužiocima - Ligi za očuvanje parka u Vašingtonu, koji redovno koriste taj prostor.

Trampova administracija je ranije navela da park mora da bude zatvoren zbog popravki, dok je Tramp za park rekao da predstavlja "ostrvo smeća".

Foto: Foto: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

POGLEDAJ GALERIJU

- Ostrvo smeća je trenutno najgori teren za golf bilo gde na svetu, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova će ga pretvoriti u najbolji teren za golf bilo gde na svetu - rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Trut Social.

Portparol Ministarstva pravde je, nakon što je objavljena presuda, rekao da sudijina naredba neće zaustaviti izgradnju terena za golf.

- Sud je priznao da Služba nacionalnih parkova može da ograniči pristup svojim objektima tamo gde je javnost u opasnosti od štete. Ništa u sudskoj odluci ne sprečava nastavak planiranja razvoja golf terena svetske klase. Ministarstvo pravde će uvek glasno braniti agendu Trampove administracije na sudu - rekao je portparol.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAJA KALAS ZABRINUTA: Uputila važnu poruku Izraelu
Svet

0 0

KAJA KALAS ZABRINUTA: Uputila važnu poruku Izraelu

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas pozvala je u subotu Izrael da ponovo otvori sve granične prelaze prema Gazi i omogući nesmetan ulazak humanitarne pomoći, upozoravajući da poplave i zimski uslovi dodatno pogoršavaju već tešku humanitarnu situaciju.

15. 11. 2026. u 07:48

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA