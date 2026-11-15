SUD BLOKIRAO TRAMPOV PLAN: "Ostrvo smeća" ostaje otvoreno za javnost (FOTO)

AMERIČKA okružna sudija Ana Rejes donela je presudu da park Istočni Potomak mora da ostane otvoren za javnost, čime je privremeno blokiran plan američkog predsednika Donalda Trampa za rekonstrukciju terena za golf na tom prostoru u Vašingtonu.

AP Photo/Mark Schiefelbein

Trampova administracija je prethodno objavila planove da zatvori celokupno područje Istočnog Potomaka i Hejns Pointa počev od danas, što je osujetila presuda prema kojoj, dok se sudski postupak odvija, teren za staze, zajedno sa okolnim biciklističkim i pešačkim stazama, mora da ostane otvoren za javnost, prenosi NBC.

U presudi se navodi da na tom terenu može doći do "rutinskih, privremenih zatvaranja u skladu sa istorijskim operativnim praksama terena", ili u slučaju "kada je to potrebno za rešavanje jasno definisanih, neposrednih pretnji po javnu bezbednost".

U presudi se navodi da bi zatvaranje parka "nepopravljivo naštetilo" tužiocima - Ligi za očuvanje parka u Vašingtonu, koji redovno koriste taj prostor.

Trampova administracija je ranije navela da park mora da bude zatvoren zbog popravki, dok je Tramp za park rekao da predstavlja "ostrvo smeća".

- Ostrvo smeća je trenutno najgori teren za golf bilo gde na svetu, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova će ga pretvoriti u najbolji teren za golf bilo gde na svetu - rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Trut Social.

Portparol Ministarstva pravde je, nakon što je objavljena presuda, rekao da sudijina naredba neće zaustaviti izgradnju terena za golf.

- Sud je priznao da Služba nacionalnih parkova može da ograniči pristup svojim objektima tamo gde je javnost u opasnosti od štete. Ništa u sudskoj odluci ne sprečava nastavak planiranja razvoja golf terena svetske klase. Ministarstvo pravde će uvek glasno braniti agendu Trampove administracije na sudu - rekao je portparol.

(Tanjug)

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