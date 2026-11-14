Tejlor Fric preko Argentinca da trofeja u Švedskoj! (VIDEO)
AMERIKANAC pokorio Stokholm.
Tejlor Fric je godinu završio na najbolji način - osvojio je titulu na pomenutom turniru u Švedskoj. On je u finalu pobedio Tijaga Agustina Tirantea sa 6:2, 4:6, 7:6(3).
Odlično je meč počeo 10. na ATP listi. Prvi set je odigrao sjajno, napravio je dva brejka i malo više od pola sata mu je bilo potrebno da povede.
Ipak, to kao da je nateralo Argentinca da se trgne. Počeo je 51. igrač sveta da muči rivala, u sedmom gemu mu je oduzeo servis. Prednost je uspeo da sačuva i dobije drugi set.
U odlučujućem delu duela vodila se velika borba, prilika za brejk nije bilo i otišlo se u taj-brejk. Tirante je poveo sa 2:3, ali usledila je serija Amerikanca od 5:0 za pobedu i titulu.
Fric je ovu sezonu okončao sa dva trofeja. Pre Stokholma pehar je podigao na turniru u Vašingtonu.
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