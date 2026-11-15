Košarka

Oglasio se Nikola Jokić nakon nove sjajne partije: Odradili smo dobar posao

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 11. 2026. u 08:01

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Nikola Jokić i Denver Nagetsi nastavili su pobednički niz trijumfom nad Nju Orleans Pelikansima rezultatom 116:108, a srpski centar ponovo je bio jedan od najzaslužnijih za slavlje svog tima. Utakmicu je završio sa 26 poena, osam skokova i 10 asistencija, pa mu je samo dva skoka nedostajalo za novi tripl-dabl.

Огласио се Никола Јокић након нове сјајне партије: Одрадили смо добар посао

Foto: Youtube/Denver Nuggets

Denver je tako uspešno završio gostujuću turneju od četiri utakmice, tokom koje je ostvario tri pobede i jedan poraz. Nakon susreta sa Pelikansima, Jokić je govorio o učinku ekipe i napretku koji je primetan u igri Nagetsa.

Srpski as smatra da je njegov tim izgledao dobro tokom čitave turneje, čak i u utakmici koju je izgubio od Hjustona. Posebno je istakao defanzivni učinak protiv Nju Orleansa, ali i činjenicu da je Denver uspeo da kontroliše dešavanja na parketu.

-  Mislim da smo igrali dobro, čak i u utakmici protiv Hjustona. Smatram da smo dobro izgledali na terenu i da smo definitivno napredovali. Primili smo samo 108 poena, čak i ako uzmemo u obzir da su u poslednjem minutu pogodili nekoliko slobodnih bacanja. U suštini, jurili su rezultat tokom utakmice. Mislim da smo odradili dobar posao, kontrolisali utakmicu i pobedili, a to je najvažnije – rekao je Jokić.

Nagetsi tako nastavljaju da podižu formu, a Jokićev učinak još jednom potvrđuje koliko je važan za igru ekipe iz Kolorada. Posle uspešne turneje, Denver se okreće narednim izazovima u nastavku NBA sezone.

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