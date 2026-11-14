IZVRŠITELJ ZAPLENIO 30 GOVEDA: Koliko koštaju zaplenjena goveda i kakva je njihova sudbina?

TRIDESET goveda jednog poljoprivrednog proizvođača iz Banata biće ponuđeno na elektronskoj javnoj aukciji, nakon što ih je zaplenio javni izvršitelj u postupku naplate potraživanja. Prodaja je zakazana za 27. novembar, a početna cena biće znatno niža od procenjene vrednosti životinja.

Foto: Vitalii Holubtsov / Alamy / Profimedia

Kako prenosi portal 021.rs, reč je o poljoprivredniku iz Jaše Tomića, sela na teritoriji opštine Sečanj, kojem je javni izvršitelj iz Zrenjanina zaplenio ukupno 30 goveda.

Izvršni postupak pokrenut je radi naplate potraživanja, a zanimljivo je da je poverilac takođe stanovnik Jaše Tomića.

Koliko koštaju zaplenjena goveda?

Prema objavljenim podacima, procenjena vrednost svakog goveda mešane rase iznosi 85.000 dinara.

Početna cena na elektronskom javnom nadmetanju određena je na 70 odsto procenjene vrednosti, što znači da će se za jedno grlo licitirati od 59.500 dinara.

Broj zaplenjenih goveda – 30

Početna cena po grlu – 59.500 din.

Ukupna procenjena vrednost – 2.550.000 din.

Ukupna početna vrednost – 1.785.000 din.

Ukupni iznosi su izračunati na osnovu pojedinačnih vrednosti navedenih u izvoru.

Licitacioni korak iznosiće 10 odsto početne cene, odnosno 5.950 dinara po grlu.

Kada je zakazana aukcija?

Elektronsko javno nadmetanje biće održano 27. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 15 časova.

U dostupnim informacijama nije navedeno koliki je dug poljoprivrednog proizvođača, niti na osnovu čega je potraživanje nastalo.

Takođe, za sada nema podataka o tome da li će svih 30 grla biti prodato pojedinačno ili u okviru jedne celine.

(Telegraf)